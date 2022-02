La batteria del tuo cellulare Android dura poco? Ecco alcuni consigli

Gli smartphone Android sono quelli che dispongono delle migliori tecnologie di ricarica rapida sul mercato, ma in alcuni casi è necessario fare riferimento ad alcuni semplici consigli per migliorare la batteria del proprio smartphone Android. Se ti sei reso conto che il tuo device non ti offre più la stessa autonomia di un tempo, questi consigli potrebbero migliorare la tua esperienza di utilizzo.

Come migliorare l’autonomia della batteria del tuo smartphone Android

Disclaimer: alcuni screenshot fanno riferimento alla MIUI 12.5 Enchanced Edition. È possibile che il tuo smartphone Android chiami i menu in modo diverso, ma in generale dovresti trovare ogni voce tramite il box di ricerca presente nelle Impostazioni del tuo telefono.

Attiva la modalità di Risparmio energetico

Se hai dimenticato a casa il caricabatterie e non hai a portata di mano un cavo USB per ricaricare il tuo smartphone mentre sei in giro, allora la modalità di “Risparmio energetica” potrebbe offrirti molte ore di autonomia in più sacrificando qualche feature qua e là. La feature è disponibile nel pannello Impostazioni > Batteria e una volta attivata permette di ridurre i consumi della CPU e anche il funzionamento delle applicazioni in background.

Gli smartphone Xiaomi, inoltre, dispongono anche della modalità “Super risparmio energetico” che limita la maggior parte delle funzionalità che consumano energia, di fatto garantendo anche 48 ore di autonomia utilizzando il telefono per chiamare e inviare SMS.

Attiva la modalità aereo

Nei casi più comuni la “Modalità aeroplano” disattiva i componenti hardware che nella maggior parte dei casi consumano una parte dell’autonomia: il modulo Wi-Fi, la connettività dati e il GPS. In alcuni casi sfruttare la Modalità aeroplano ti garantisce diverse ore in più di autonomia a fronte di non poter utilizzare lo smartphone per navigare in rete. La Modalità aeroplano è disponibile tramite il pannello dei quick toggle oppure dal pannello Impostazioni > Connessione e condivisione.

Riduci la luminosità del display

Anche i display OLED di nuova generazione non possono fare miracoli se si utilizza una luminosità eccessiva. Di base ogni smartphone gestisce la luminosità del display in modalità automatica grazie a un sensore posizionato nella cornice superiore del display, ma in alcuni casi impostare una luminosità più bassa di quella suggerita può offrire qualche ora in più di autonomia. Puoi ridurre la luminosità del display tramite lo slider presente nei quick toggle.

Riduci la sospensione del display

Impostare una buona sospensione del display permette ad Android di spegnere il display quando non serve mantenerlo attivo. Tramite il pannello Impostazioni > Always-on display e Schermata di blocco > Sospensione, puoi impostare l’intervallo entro cui il display viene automaticamente spento. Di norma un valore di 30 secondi dovrebbe essere ideale per non consumare troppa batteria, così come disattivare il supporto all’Always-on display potrebbe essere una buona scelta per evitare sprechi inutili.

Attiva il tema scuro

È dall’arrivo di Android 10 che è possibile impostare il tema scuro sulla maggior parte degli smartphone Android, poche eccezioni escluse. Se il tuo smartphone ti permette di impostare il tema scuro, ti consigliamo di attivarlo tramite l’apposito tasto nei toggle rapidi oppure tramite il pannello Impostazioni > Display > Modalità scura. Se il tuo smartphone è munito di un display OLED o AMOLED – puoi scoprirlo da una rapida ricerca su Google – la modalità scura indica all’OS di spegnere i pixel facendo risparmiare energia alla batteria.

Riduci la frequenza di aggiornamento del display

Da qualche anno a questa parte la maggior parte degli smartphone Android integrano pannelli con frequenza di aggiornamento che si spingono anche fino ai 144 Hz. Valori alti di refresh offrono una migliore esperienza di utilizzo a costo della batteria: nel caso in cui anche il tuo smartphone supportasse una frequenza di aggiornamento superiore ai classici 60 Hz, puoi decidere di disattivare alti valori di refresh rate per risparmiare qualche punto percentuale di batteria.

Acquista una power bank

L’ultimo consiglio è il più ovvio: acquista una power bank come questa in offerta. Se non hai intenzione di scendere a compromessi per migliorare l’autonomia del tuo device, questa power bank ti offre la possibilità di ricaricare il tuo smartphone rapidamente per utilizzarlo senza compromessi.