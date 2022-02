Android Auto si rifà il look e abbraccia nuove feature

Google si appresta a introdurre il più importante aggiornamento degli ultimi tempi di Android Auto con l'ingresso di una nuova UI che in queste ore abbiamo modo di scoprire in anteprima. A distanza di diversi anni dall'ultimo aggiornamento relativo alla interfaccia grafica di Android Auto, il team di sviluppo del colosso di Mountain View è quasi pronto a presentare ufficialmente il progetto che viene internamente etichettato come “Coolwalk“.

Ecco la nuova UI in arrivo su Android Auto

La nuova UI di Android Auto ridurrà drasticamente il numero delle volte che l'utente lascia la modalità di navigazione mentre utilizza il sistema di infotainment, mentre sono state introdotte anche altre piccole modifiche che riguardano la status bar (completamente rimossa) e l'introduzione delle icone di stato (Wi-Fi, batteria, orologio e connettività) nell'angolo inferiore destro.

Il maggior spazio a disposizione permette adesso di rendere disponibile Google Assistant sotto forma di un pannello laterale che mostra le informazioni dettagliate sul meteo, mentre ci sono anche indicazioni circa il test di una nuova applicazione “Cast" che dovrebbe effettuare il mirroring del display del proprio smartphone nella dashboard.

Si presume che queste novità saranno integrate all'interno di un corposo aggiornamento di Android Auto che dovrebbe arrivare da un momento all'altro, con la speranza che con l'occasione verranno anche corretti alcuni bug storici che colpiscono la piattaforma di Google.