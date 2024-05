Android Auto e CarPlay WIRELESS grazie a questo dispositivo in OFFERTONA Amazon

Con un magistrale e imperdibile doppio sconto, oggi su Amazon puoi acquistare questo speciale adattatore che ti permette di rendere wireless sulla tua auto sia CarPlay che Android Auto: spuntando la casella del coupon che trovi in pagina puoi pagarlo infatti solo 65 euro invece del prezzo mediano di 110. Un’occasione da non perdere per rivoluzionare il tuo infotainment in macchina.

Android Auto e CarPlay finalmente wireless con questo dispositivo

Si chiama CarlinKit 5.0 2air ed è un dispositivo compatto che ha la capacità di convertire sia CarPlay cablato che Android Auto cablato in versioni wireless. Funziona davvero in modo semplicissimo: lo colleghi alla porta USB della tua auto e poi in bluetooth al tuo smartphone Apple o Android. Magicamente, ogni volta che entrerai in auto sia Android Auto che CarPlay partiranno in automatico senza che tu debba collegare il telefono al cavo.

Naturalmente, precisiamo, il dispositivo si limita a “scavalcare” il limite della connessione cablata: se la tua vettura non supporta uno dei due sistemi di infotainment non sarà magicamente in grado di farli partire. Detto questo, parliamo di un adattatore di ultima generazione che assicura una connessione stabile in ogni situazione e che si connette via bluetooth al tuo smartphone senza problemi.

Compatibile a partire da iOS 10 e Android 11, il tuo infotainment in auto non sarà mai stato così comodo: potrai riprodurre la tua musica preferita, accedere alle app di navigazione e rispondere ai messaggi in modalità vivavoce. Il tutto senza collegare il cavo al tuo telefono ed estremamente automatizzato una volta che avrai fatto la prima configurazione.

Un’opportunità da non perdere: acquistalo adesso a soli 65 euro invece di 110 spuntando la casella del coupon sconto che trovi in pagina.