Android 13 Beta 4 è qui, le novità prima della versione finale

Come un fulmine a ciel sereno nelle scorse ore il team di sviluppo di Google ha avviato il rilascio della Beta 4 di Android 13, direttamente etichettata dal colosso di Mountain View come l’ultima prima dell’arrivo della versione stabile e finale del nuovo sistema operativo per dispositivi mobile.

Infatti, in base alle informazioni pubblicate dalla compagnia, leggiamo che si tratta dell’”ultimo update per i vostri test e sviluppi”; inoltre, mancano ormai pochissime settimane dalla release ufficiale di Android 13 per tutti i dispositivi compatibili.

Arriva la Beta 4 di Android 13, l’ultima prima della versione stabile e finale del nuovo OS

“Un enorme ringraziamento alla nostra community di sviluppatori per aver contribuito a plasmare la versione di Android 13! Ci avete fornito migliaia di segnalazioni di bug e approfondimenti condivisi che ci hanno aiutato a ottimizzare le API, migliorare le funzionalità, correggere bug significativi e, in generale, migliorare la piattaforma per gli utenti e gli sviluppatori”, si legge nella nota di annuncio della Beta 4 di Android 13.

Tutti gli utenti disposti a provare l’ultima beta del nuovo OS di Google possono procedere fin da adesso a scaricare l’update tramite i soliti canali; vi ricordiamo che gli unici device compatibili sono i seguenti:

Google Pixel 6 Pro

Google Pixel 6

Google Pixel 5a

Google Pixel 5

Google Pixel 4a (5G)

Google Pixel 4a

Google Pixel 4 XL

Google Pixel 4

Tutte le novità presenti all’interno della Beta 4 di Android 13

Al momento Google ha svelato solo le correzioni presenti all’interno della nuova versione beta di Android 13, ovvero:

Corretto un bug relativo alla connettività Bluetooth con alcuni dispositivi;

Corretto un bug che in alcuni casi comportava il crash dell’applicazione Fotocamera su Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro;

Corretto un bug che mostrava la versione errata di Android installata sul proprio dispositivo;

Corretto un bug relativo alla pagina Now Playing su Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro.

In attesa di scoprire ulteriori novità nascoste all’interno della Beta 4, vi ricordiamo che la serie Google Pixel 6 sarà la prima a ricevere l’aggiornamento al nuovo OS e che l’ottimo Google Pixel 6 è in offerta su Amazon al prezzo più conveniente di sempre.

