Android 12L beta svela il supporto per una feature incredibile

Android 12L Beta 1 svela i lavori di Google circa lo sblocco con il volto. Nelle settimane antecedenti alla presentazione di Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro si era spesso parlato che il colosso di Mountain View avrebbe (re)introdotto il supporto allo sblocco con il volto dopo che l'azienda aveva deciso di metterlo da parte – la feature, lanciata con Google Pixel 4 (grazie al sensore Soli) è stata poi messa in stand-by per le successive generazioni di smartphone made by Google.

Android 12L Beta 1 svela il supporto allo sblocco con il volto

Come ben sappiamo né Google Pixel 6 né Google Pixel 6 Pro offrono lo sblocco con il volto, ma all'interno del codice relativo ad Android 12L Beta 1, sono state individuate alcune stringhe di codice che indicano che l'azienda statunitense potrebbe introdurre il supporto a questa funzionalità in future versioni dell'OS.

<string name=”biometric_settings_use_face_or_fingerprint_preference_summary”>Using face or fingerprint</string>

<string name=”biometric_settings_use_face_preference_summary”>Using face</string>

<string name=”biometric_settings_use_fingerprint_preference_summary”>Using fingerprint</string>

La stringa “face or fingerprint” – volto o impronta digitale, in italiano – indica chiaramente che il team di sviluppo sta ancora lavorando alla possibile introduzione dello sblocco del telefono con il volto. Scavando ancora più a fondo nel codice di Android 12L Beta 1, si è scoperto che l'azienda ritiene la feature “sperimentale“, ovvero non ancora pronta per essere introdotta nella versione stabile di Android 12.

Quali Google Pixel godranno della feature?

I riferimenti presenti all'interno del codice indicano chiaramente che, almeno per il momento, l'azienda avrebbe intenzione di offrirlo solo a Google Pixel 6 Pro (nome in codice Raven) e non su Google Pixel 6 (nome in codice Oriole). I due smartphone dispongono di un sensore frontale leggermente differente – sensore da 11.1 MP per Pixel 6 Pro contro un sensore da 8 MP per Pixel 6 -, ma probabilmente l'azienda vuole sfruttare la feature come elemento distintivo tra i due device per spingere le vendite del modello più costoso.