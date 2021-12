Arriva Android 12L Beta 1: ecco tutte le novità

Google rilascia Android 12L Beta 1 con tante novità. Android 12L, una versione di Android 12 specificamente sviluppata per tablet, dispositivi pieghevoli e Chromebook, è da poco tempo disponibile sugli smartphone Google Pixel e anche sul tablet Lenovo Tab P12 Pro. In queste ore il colosso di Mountain View ha pubblicato la prima beta sul canale di sviluppo di Android con una importante serie di novità.

Scopriamo le novità di Android 12L Beta 1

L'aspetto maggiore su cui si è concentrato il lavoro del team di sviluppo di Google riguarda l'ottimizzazione dell'esperienza utente durante l'utilizzo di Android 12L su dispositivi con display ampi, come i tablet. Infatti, risultano migliorate le notifiche, l'accesso ai quick setting, la lockscreen e anche la home screen.

Il multitasking, uno degli elementi chiave di Android 12L, vede la presenza di una taskbar inferiore che permette agli utenti di trascinare app (e app recenti) in modalità split view per facilitare l'utilizzo di due applicazioni affiancate. Trattandosi di una beta principalmente indirizzata agli sviluppatori, nella Beta 1 di Android 12L trovano posto nuove API pensate per ottimizzare ancora meglio le applicazioni su pannelli di ampie dimensioni e anche per abbracciare con maggiore enfasi il Material Design.

Gli utenti interessati a provare le novità possono seguire le istruzioni che Google ha fornito al link sottostante.