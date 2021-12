Android 12L Beta 1: tutte le novità della nuova build

In queste ore Google ha ufficialmente rilasciato la Beta 1 di Android 12L: in questa news andremo a scoprire quali sono tutte le novità di Android 12L Beta 1 finora scoperte da chi ha già installato la nuova build. Prima di addentrarci nell'articolo, ricordiamo che Android 12L è la versione del sistema operativo di Google appositamente pensata per migliorare l'esperienza utente sui dispositivi foldable, i tablet, i Chromebook e, come vedremo, anche per gli smartphone “standard”.

Novità Android 12L Beta 1: Feedback aptico

Il feedback aptico è essenziale per utilizzare gli smartphone e più in generale per controllare e gestire gli elementi mostrati a schermo. Con l'arrivo della prima beta di Android 12L, gli sviluppatori di Google hanno introdotto qualche interessante miglioramento quando ad esempio si attiva la schermata del multitasking con il classico swipe dal basso verso l'alto, oppure quando si scorre lungo la lista delle applicazioni aperte recentemente.

Novità Android 12L Beta 1: Animazioni migliorate

La maggior parte degli smartphone Android dispongono di pannelli ad alta frequenza, dai 90 ai 144 Hz. La beta 1 di Android 12L va a migliorare le animazioni per renderle ancora più fluide e appaganti mentre si utilizza il proprio device, come quando si tira verso il basso la tendina delle notifiche e si espandono i toggle rapidi.

C'è un nuovo tasto “Clear all” nelle app recenti

Se siete soliti aprire un gran numero di applicazioni in background e state cercando un modo rapido per ripulire la lista, la prima beta di Android 12L introduce il tasto rapido “Clear all” che, appunto, rimuove rapidamente le anteprime delle app dalla schermata.

Torna il controllo del volume per i device cast

Con Android 12L Beta 1 torna la possibilità di gestire rapidamente il volume in riproduzione sui dispositivi Google Home, Google Nest e Chromecast.

Nuovo pannello dei Quick Setting per i display generosi

Già intravisto con la DP1 di Android 12L per il tablet di Lenovo, l'arrivo della prima beta di Android 12L permette di testare sul campo come appare il pannello dei Quick Setting per i dispositivi con display generosi. In questo caso è possibile notare la presenza di ben otto toggle rapidi sulla sinistra della UI, con la porzione destra impegnata invece per mostrare le anteprime.

Queste sono tutte le novità della Beta 1 di Android 12L finora scoperte. È probabile che nel corso del tempo verranno evidenziate altre piccole novità.