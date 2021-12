Lenovo: è disponibile la DP1 di Android 12 per il Tab P12 Pro

La Developer Preview 1 di Android 12L per Lenovo Tab P12 Pro è disponibile da oggi tramite il sito ufficiale dell'azienda. Il programma “Lenovo P12 Pro Android 12L Developer Preview Program” è evidentemente indirizzato agli sviluppatori più che agli utenti finali, così da testare in anticipo le funzionalità del nuovo sistema operativo di Google.

Arriva la DP1 di Android 12L per il Lenovo Tab P12 Pro

Trattandosi di una Developer Preview è lecito aspettarsi problemi e bug, a tal proposito Lenovo ha messo in evidenza alcuni bug già noti:

WIDI non è supportato;

VPN potrebbe non funzionare;

il cast tramite HDMI è supportato quando è attiva la funzione “force desktop mode” nel menu degli sviluppatori;

il Miracast non funziona;

lo swipe in alto/basso/destra/sinistra con tre o quattro dita non è supportato;

le funzioni del touchpad con due dita non sono supportate;

il funzioni relative al sensore TOF sono state rimosse;

il Face Unlock non è supportato.

L'azienda chiede di utilizzare l'applicazione Feedback inclusa nella build per comunicare bug e problemi vari individuati durante l'utilizzo della Developer Preview 1: è lecito presumere che servirà al team di sviluppo di Lenovo per correggere gli errori e lavorare alla Developer Preview 2. Gli sviluppatori interessati a provare la build dovranno seguire le istruzioni indicate dall'azienda nell'apposita pagina ufficiale, compreso per tornare indietro ad Android 11.

Android 12L, sin dal suo annuncio, è stato indicato come una versione specificamente indirizzata ai dispositivi foldable, ai tablet e ai Chromebook. L'arrivo della DP1 di Android 12L per Lenovo Tab P12 Pro ci darà modo di scoprire verso quale direzione si sta spingendo il colosso di Mountain View con il sistema operativo.