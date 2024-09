Anche Snapchat si dà all'AI: il nuovo aggiornamento rivoluziona tutto

Snapchat, l’app che ha anticipato le stories così come le conosciamo oggi, ha annunciato un nuovo, importante aggiornamento. E ruoterà tutto attorno all’Intelligenza Artificiale, che regalerà un’interfaccia più intuitiva e personalizzata.

Snapchat e AI: cosa cambia?

Il primo cambiamento chiave di questo restyling è l’unione di Storie e Spotlight, che faranno ora parte di un’unica esperienza di visualizzazione personalizzata. L’Intelligenza Artificiale, in questo contesto, verrà sfruttata per dare priorità ai contenuti in base alle preferenze dell’utente.

L’AI, in poche parole, assicura che i contenuti di amici, creator ed editor siano il più pertinenti possibile a ciò che l’utente vuole vedere, attingendo a interessi individuali, tendenze popolari e aggiornamenti da parte degli amici.

A proposito di amici, la riprogettazione di Snapchat reinventa anche il modo in cui interagiremo con loro. Le conversazioni saranno raccolte in una scheda sul lato sinistro dell’app, le Storie in cima all’elenco delle conversazioni. Nella parte inferiore trova invece spazio Snap Map.

Immagini

La fotocamera rimane il punto focale di Snapchat, quello non cambia: aprendo l’app, gli utenti saranno sempre accolti dall’interfaccia che permette subito di scattare una fotografia. Con la differenza che il layout verrà semplificato, per far sì che scatto e condivisione diventino ancora più rapidi e intuitivi.

Novità, infine, anche per creator e inserzionisti. Il nuovo sistema di raccomandazione basato sull’AI aiuterà i content creator a raggiungere gli utenti che hanno maggior interesse a interagire con i loro contenuti, mentre per gli inserzionisti questo aggiornamento offrirà nuove opportunità di raggiungere un pubblico target più specifico e mirato.