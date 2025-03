Anche Samsung Galaxy S23 FE riceve il nuovo aggiornamento di sicurezza

Samsung ha finalmente rilasciato l’aggiornamento software con la patch di sicurezza di marzo anche per il Galaxy S23 FE, dopo aver inizialmente reso disponibile l’update solo per i Galaxy S23, S23+ ed S23 Ultra.

Il modello più economico della serie riceve ora lo stesso trattamento, con l’aggiornamento attualmente disponibile per la variante internazionale del Samsung Galaxy S23 FE, identificata dal numero di modello SM-S711B.

Come scaricare il nuovo aggiornamento di sicurezza per Samsung Galaxy S23 FE

Il nuovo firmware per Samsung Galaxy S23 FE, identificato dalla sigla S711BXXS6DYBH, può essere scaricato manualmente accedendo al menu delle Impostazioni, selezionando la voce Aggiornamento software e successivamente cliccando su Scarica e installa nel caso in cui l’update fosse già disponibile.

Seguendo la consueta strategia di rilascio degli aggiornamenti, è probabile che Samsung decida di estendere la disponibilità della patch agli altri modelli del Galaxy S23 FE già nei prossimi giorni. Parallelamente, l’azienda sudcoreana si sta preparando al lancio della One UI 7 basata su Android 15, prevista per il 7 aprile. Questo aggiornamento sarà destinato ad una selezione di smartphone e tablet Galaxy, ma il Galaxy S23 FE non rientra tra i dispositivi che riceveranno immediatamente la nuova versione del sistema operativo. Ciò significa che i possessori di questo modello dovranno attendere ancora un po’ prima di poter testare con mano le novità introdotte dalla nuova interfaccia software.

Nonostante i ritardi maturati nel corso del tempo per il rilascio della One UI 7, Samsung ha lasciato intendere che la successiva versione del software, la One UI 8 basata su Android 16, potrebbe arrivare puntuale o addirittura in anticipo rispetto al solito. La speranza è che l’azienda riesca a mantenere questa promessa, dato che spesso il rollout degli aggiornamenti ha subito modifiche impreviste. Nel frattempo, come detto, i possessori di Samsung Galaxy S23 FE possono già beneficiare degli ultimi miglioramenti in termini di sicurezza.