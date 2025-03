Samsung One UI 7: cinque novità che non potrai fare a meno di notare

One UI 7 si presenta come uno degli aggiornamenti più significativi degli ultimi anni per i dispositivi Samsung, con una serie di novità che promettono di rivoluzionare l’esperienza d’uso su smartphone e tablet Galaxy.

La versione stabile è già presente sui nuovi Samsung Galaxy S25 e sui modelli della serie Galaxy A recentemente ufficializzati, ma a breve raggiungerà anche altre unità, fra cui quelle della serie Galaxy S24 ad aprile.

Quali sono le novità della One UI 7 di Samsung

Tra le cinque funzionalità più interessanti di One UI 7 abbiamo:

Now Bar e Now Brief: One UI 7 introduce due funzionalità basate sull’intelligenza artificiale. Now Bar, un widget interattivo che compare su schermata di blocco e AOD, mostrando informazioni da app come Mappe, Samsung Health e Google Sports; Now Brief, un’app che fornisce aggiornamenti personalizzati su meteo, appuntamenti e routine. Una sorta di assistente virtuale sempre attivo. App Drawer verticale: Finalmente, è possibile scegliere di allineare il menu delle app in verticale, un’opzione che gli utenti Samsung hanno richiesto da anni. Attivabile tramite l’ordinamento alfabetico, questa novità offre una navigazione più lineare, anche se l’ordinamento personalizzato mantiene lo scorrimento orizzontale. Good Lock a livello globale: Good Lock, l’app per la personalizzazione avanzata dell’interfaccia di Samsung, potrebbe diventare disponibile per gli utenti di tutto il mondo ed approdare sul Play Store. Questo strumento, finora limitato a determinate regioni, permette di modificare quasi ogni aspetto di One UI 7, dalla tastiera all’aspetto generale del sistema. Fotocamera rinnovata: L’app Fotocamera di Samsung ha ricevuto un restyling completo, con pulsanti principali spostati nella parte inferiore per un uso più comodo con una sola mano. Anche la schermata “Altro”, che raccoglie le modalità di scatto aggiuntive, è stata ridisegnata per essere più compatta e accessibile. Notifiche e pannelli rapidi separati: One UI 7 separa notifiche ed impostazioni rapide in due sezioni distinte, accessibili scorrendo da sinistra o destra. Per gli utenti Samsung che preferissero l’impostazione tradizionale, è disponibile l’opzione “Insieme”, che unifica i due pannelli come nelle versioni precedenti.

One UI 7 rappresenta quindi un passo in avanti significativo per l’ecosistema di Samsung e, molto presto, anche i dispositivi più recenti potranno essere aggiornati.