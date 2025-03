One UI 7 non è ancora arrivata, ma Samsung sta già testando la One UI 8

Sono già trascorsi circa tre mesi dall’inizio del 2025 e Samsung è in netto ritardo rispetto ai tempi previsti per il rilascio della versione stabile di One UI 7, la sua interfaccia software basata su Android 15.

Tuttavia, la situazione potrebbe cambiare con One UI 8: Samsung si starebbe impegnando per anticipare l’arrivo di Android 16 sui dispositivi compatibili e recuperare il tempo perso finora.

Cosa sappiamo al momento sulla nuova One UI 8 di Samsung

Secondo alcune fonti su X, la compagnia avrebbe avviato i test interni di One UI 8 per la serie dei Samsung Galaxy S25, includendo anche gli smartphone pieghevoli Galaxy Z Fold 6 e Flip 6. Una dinamica che fa certamente sorridere, considerando il fatto che l’attuale One UI 7 non sia ancora stata distribuita a tutti. Questa iniziativa di Samsung, seppur apparentemente insensata, non è poi così strana: i test interni, generalmente, cominciano mesi prima del lancio di una beta pubblica. Ciò che sorprende, però, è l’anticipo di due mesi rispetto ai tempi previsti, probabilmente come conseguenza diretta delle voci che indicano Android 16 in arrivo già nel mese di giugno.

Le build di prova per la One UI 8 di Samsung riportano numeri di firmware specifici: SM-S938B per la serie S25, SM-F956B per Z Fold 6 ed SM-F741B per Z Flip 6. Si spera quindi in una decisa velocizzazione dei tempi di rilascio, anche se il vero problema rimane la mancata trasparenza da parte di Samsung: un po’ di chiarezza in più sarebbe sicuramente apprezzata, soprattutto per chi aspetta da mesi di poter provare con mano le novità della One UI 7. Sarà quindi importante capire se Samsung riuscirà effettivamente a mantenere il passo con i tempi più rapidi di Android 16 o se, ancora una volta, gli aggiornamenti arriveranno con il contagocce.