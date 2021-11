Anche i vecchi Pixel possono avere queste funzioni

Alcune funzionalità dei nuovi Pixel 6 possono essere abilitate su Pixel meno recenti tramite questo aggiornamento della Google Fotocamera.

Quali features si possono avere sui vecchi Pixel?

Il Pixel 6 è dotato di una serie di feature esclusive della fotocamera come Magic Eraser, Face Unblur e Action pan. Sebbene queste rimarranno probabilmente appannaggio dei modelli di punta appena rilasciati, un paio di altre funzionalità possono effettivamente essere utilizzate sui vecchi Pixel-phone; stiamo parlando della “Timer Light” e di un'opzione per modificare l'esposizione.

Le suddette opzioni fanno parte dell'aggiornamento 8.4 della Google Camera che può essere scaricato e installato sui vecchi Google-phone. L'APK può essere prelevato da APKMirror e installato sui diversi telefoni Pixel del 2019 e del 2020. Tuttavia, c'è un problema. Gli sviluppatori XDA hanno scoperto che non funziona davvero su tutti i modelli; hanno osservato che l'app si blocca sul Pixel 5. Tuttavia, funziona molto bene su Pixel 4a.

L'opzione di esposizione è qualcosa che può essere disabilitata se ritenete che il telefono sia abbastanza intelligente da regolarla da solo, ma la spunta manuale è ottima per i più esperti. Per quanto riguarda Timer Light, questa utilizza il flash sul retro del telefono come conto alla rovescia.

Oltre a questo, Google Camera 8.4 apporta una modifica alla freccia in alto che abbassa le impostazioni: ora questa mostrerà un ingranaggio delle impostazioni o una mezza luna quando la vista notturna automatica è abilitata, rendendo le cose più chiare.

Come già accennato, potremmo non vedere le altre funzionalità esclusive di Pixel 6 sui vecchi modelli. Cosa ne pensate?