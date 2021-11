Come scaricare la nuova Google Camera del Pixel 6 Pro

Google ha recentemente presentato i telefoni Pixel 6 e Pixel 6 Pro con alcuni eccezionali progressi nel comparto fotografico. Troviamo anche anche un nuovo SoC che aiuta nella post-elaborazione efficiente delle immagini. Tuttavia, alcune features della camera dei flagship di BigG possono essere installate su qualsiasi device Android mediante un file APK. Notate bene che l'installazione dell'APK non è garantita in quanto non è una GCAM MOD, ma è un file del pacchetto Google Camera originale.

Google: il software della fotocamera di Pixel 6 Pro si può scaricare

Google ha ottenuto nuovi risultati sul fronte della fotografia computazionale con il lancio della serie Pixel 6. Entrambi i nuovi smartphone vantano le fotocamere più avanzate del mondo, capaci di cancellare gli oggetti non necessari sullo sfondo con un solo tocco. La funzione Real Tone poi, consente un'elaborazione accurata dello skin tone delle persone. Allo stesso modo, ci sono molte funzionalità che fanno parte dell'ultimo smartphone di Google. Diamo un'occhiata:

Oltre ad aggiungere un avere un sensore principale da 50 MP, gli smartphone della serie Pixel 6 hanno un obiettivo ultra grandangolare da 12 MP e un'ottica zoom da 48 Mega e hanno la messa a fuoco automatica con rilevamento laser. Tuttavia, l'azienda non ha mai confermato il modello del sensore della fotocamera, ma considerando le specifiche tecniche, sembra che i terminali utilizzino i sensori Samsung ISOCELL GN1 e ISOCELL GM2.

Ecco le funzioni speciali della G-Camera 8.4:

Magic Eraser: È una funzione utile per eliminare le distrazioni in Google Foto. L'app cancellerà automaticamente i soggetti dall'immagine per un look più pulito. La funzione è attualmente disponibile ufficialmente per Pixel 6, ma tramite una nuova soluzione alternativa, l'utente può facilmente utilizzare questa funzione su altri dispositivi.

Face Unblur: per eliminare il problema della sfocatura durante lo scatto di foto all'istante, la compagnia ha introdotto Face Unblur; serve per affinare i volti seguendo un giusto processo che inizia proprio quando si fa click sulla foto. Real Tone: BigG ha aggiornato il suo set di immagini di modelli di fotocamere per migliorare il colore della pelle di diversi gruppi di persone. In particolare, migliora la resa dell'immagine delle persone aventi tonalità di pelle più scura. Modalità movimento: un'altra utile funzione converte le strisce luminose nella notte con il motion blur. Dà un senso di movimento e sostituisce facilmente lo sfondo sfocato con una sfocatura di movimento più vivace.

L'APK di Google Camera 8.4.167 è ora disponibile per il download dal Play Store per i dispositivi compatibili. Tuttavia, gli altri possono scaricare il file di Google Camera 8.4 da questi link.

Google Camera 8.4 APK – Scarica

Google Camera 8.4 APKS – Scarica

Vi consigliamo di provare l'app su smartphone che supportano Gcam come i vecchi telefoni Pixel; vi segnaliamo poi che questa è solo una guida a scopo informativo.