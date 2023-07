Amichevoli DAZN 2023: il calendario dei match in streaming

Il calcio estivo torna su DAZN con una serie di amichevoli e tour di preparazione dei club italiani e delle grandi squadre europee.

Tra le partite in programma, ci saranno le amichevoli di Juventus, Inter, Milan e Roma, insieme a top match del calcio europeo come Real Madrid-Manchester United, Barcellona-Real Madrid e Manchester City-Atletico.

Tutte le amichevoli in programma su DAZN

Sarà un’estate di grande calcio per i tifosi. La Juventus, l’Inter ed il Milan si preparano per la nuova stagione di Serie A TIM, con sfide internazionali in Giappone, negli Stati Uniti ed in Europa. I nerazzurri, sotto la guida di Inzaghi, si misureranno con squadre come l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo ed il Paris Saint-Germain di Mbappè, oltre a giocare contro ex giocatori come Skriniar.

Il Milan di Pioli affronterà squadre temibili sia negli Stati Uniti che in Europa, inclusa la gara contro la Juve nel Soccer Champions Tour. Anche la Roma di Mourinho sarà impegnata in una pre-season dal carattere internazionale, con tappe in Portogallo ed il match in esclusiva su DAZN contro il Braga (questa sera) ed il Tolosa. Massima attenzione anche sugli incontri di Genoa e Fiorentina.

Di seguito, le sfide in programma a partire da oggi:

Roma-Braga, 26/07/2023 ore 21.00

Bayern Monaco-Manchester City, 26/07/2023 ore 12:30

Inter-Al Nassr, 27/07/2023 ore 12:30

Real Madrid-Manchester United, 27/07/2023 ore 02:30

Barcellona-Arsenal, 27/07/2023 ore 04:30

Juventus-Milan, 28/07/2023 ore 04:30

Empoli-Lille, 29/07/2023 ore 14.00

Bayern Monaco-Kawasaki Frontale, 29/07/2023 ore 12:00

Genoa-Monaco, 29/07/2023 ore 20.30

Barcellona-Real Madrid, 29/07/2023 ore 23:00

Wolverhampton-Celtic, 29/07/2023 (orario da definire)

Liverpool-Leicester, 30/07/3023 ore 11:00

Manchester City-Atletico Madrid, 30/07/3023 ore 13:00

Inter-PSG, 01/08/2023 ore 12:30

Milan-Barcellona, 02/08/2023 ore 05:00

Liverpool-Bayern Monaco, 02/08/2023 ore 13:30

Juventus-Real Madrid, 03/08/2023 ore 01:30

Atletico Madrid-Real Sociedad, 03/08/2023 ore 03:00

Siviglia-Betis, 03/08/2023 ore 05:00

Atletico Madrid-Siviglia, 05/08/2023 ore 04:00

Fiorentina-Newcastle, 05/08/2023 ore 15:30

Roma-Tolosa, 06/08/2023 (orario da definire)

Fiorentina-Nizza, 06/08/2023 (orario da definire)

Betis-Real Sociedad, 06/08/2023 (orario da definire)

Liverpool-Darmstadt, 07/08/2023 (orario da definire)

DAZN ti offre la possibilità di goderti in streaming live e on demand le prime sfide della nuova stagione di calcio. Per guardare le amichevoli, segui questi semplici passaggi:

Iscriviti a DAZN ed assicurati di avere un dispositivo connesso ad internet; Collegati a DAZN dall’app o dal sito web tramite un dispositivo compatibile; Nella barra di ricerca, digita “Amichevoli”; Seleziona la partita che desideri guardare.

Potrai anche accedere direttamente alla sezione “calcio”, dove troverai tutti i contenuti live e on demand relativi alle amichevoli estive ed altre competizioni su DAZN.

