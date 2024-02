AMEX Gold: ottieni 250 euro di sconto sui tuoi acquisti

AMEX Gold ti rimborsa di 250 euro con una spesa di 3000 euro nei primi tre mesi dalla richiesta della carta. Questa carta di credito in metallo è molto differente rispetto alla versione PayBack. Infatti, è richiedibile solo se hai un’entrata annua di almeno 25.000 euro.

Con questa carta, gratuita il primo anno, puoi decidere se pagare a saldo oppure rateizzare la tua spesa mensile con una rata a tuo piacimento. Per attivare il servizio Revolving basterà chiamare il servizio clienti che ti spiegherà il funzionamento e gli interessi presenti. A partire dal secondo anno, il costo mensile per utilizzare la carta è di soli 20 euro.

AMEX Gold: i dettagli

Con questa carta di credito particolare puoi accedere ad una vasta gamma di vantaggi. Ad esempio, puoi usufruire dello sconto annuale su Vivaticket pari a 50 euro per partecipare ai tuoi eventi di intrattenimento preferiti oppure prenotare voli, hotel e molto altro sul sito dedicato di AMEX. Il voucher per i viaggi è sempre pari a 50 euro annui.

In alternativa, se viaggi spesso in aereo, ti potrebbe far comodo avere a disposizione ben due entrate gratuite all’anno su oltre 1200 Lounge Aeroportuali.

Il fido è personalizzabile a seconda delle proprie disponibilità mensili. La linea di credito è possibile estenderla fino a 15.000 euro al mese. Inoltre, per richiedere tale carta di credito sarà necessario avere alcuni requisiti come quello di essere maggiorenne, percepire un reddito annuo superiore ai 25.000 euro, risiedere in Italia, possedere un IBAN Sepa di un conto corrente (non sono accettate le carte prepagate con IBAN) e ultimo ma non per importanza avere un documento di identità in corso di validità con il codice fiscale.

Mess. Pubbl. Fin. Prom. *Offerta valida fino al 22 Febbraio 2024 per i nuovi Titolari di Carta di Credito Oro American Express effettuando una spesa di almeno €3.000 spesi nei primi 3 mesi dall’emissione. T&C ed esclusioni delle offerte sul sito. Consulta Inf. Eur. Di Base e Regolamento Carta su www.americanexpress.it/terminiecondizioni. La Carta di Credito Oro consente di scegliere di pagare a rate in estratto conto nei limiti del fido accordato e con l’addebito di interessi. Inf. Eu. Di Base sul Credito ai Consumatori e Regolamento Generale su americanexpress.it/terminiecondizioni.