Amazon Warehouse in FESTA: i prezzi si sbriciolano, occasioni super

Sai che i prodotti dell’Amazon Warehouse spesso sono praticamente nuovi? Si tende a pensare che siano dispositivi usati, vecchi o rovinati, ma non è assolutamente così: nella stragrande maggioranza dei casi si tratta di oggetti resi poco dopo essere stati ordinati e spesso mai utilizzati o quasi.

Sai qual è la differenza con la merce nuova per definizione? Beh, il prezzo! Infatti, il “mercatino dell’usato” del colosso dell’e-commerce permette spessissimo di fare impressionanti affari, risparmiando tantissimo. Se a questi vantaggi aggiungi l’evento del momento, che ti consente di risparmiare un ulteriore 10% sullo sconto di partenza, allora l’affare è servito.

Fra l’8 e l’11 luglio, basta sfogliare il catalogo dei prodotti (ce n’è per tutti i gusti e di tutte le categorie) per trovare quello che più ti piace. Sceglilo senza remore, mettilo nel carrello e scopri prima del pagamento qual è il prezzo finale. Accaparratelo velocemente però: il magazzino degli usati è dotato di quantità limitatissime per ogni tipologia di prodotto.

Con il doppio sconto c’è decisamente più gusto a comprare prodotti definiti usati, ma spesso praticamente nuovi. Sai come riconoscerli? Semplicissimo: quando trovi l’oggetto che ti piace, leggi la descrizione delle condizioni. Se leggi “come nuovo” oppure “ottime condizioni“, allora si tratta praticamente di merce acquistata per sbaglio da altri clienti e poi resa ancora nuova. Fidati, di affari furbi sul WareHouse di Amazon ne ho fatti tanti.

Sfoglia adesso il catalogo a disposizione su Amazon, trova quello che più ti piace e approfitta del secondo sconto aggiuntivo del 10% Fai il tuo ottimo affare, ma sii super veloce: le quantità sono sempre limitatissime, spesso c’è uno o due pezzi per ogni occasione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.