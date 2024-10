Amazon SVENDE del 37% l'ottimo Google Pixel Watch 2: occasione IMPERDIBILE

Il fantastico smartwatch di fascia alta Google Pixel Watch 2 è attualmente al centro di una imperdibile offerta su Amazon, l’unica che ti dà la possibilità di acquistarlo a un prezzo sensibilmente inferiore a quello standard di vendita.

Sebbene si tratti della penultima generazione di wearable realizzata dal colosso di Mountain View, il Pixel Watch 2 è ancora oggi un eccellente smartwatch sotto tutti i punti di vista; inoltre, quest’oggi lo puoi acquistare a 249€ sfruttando lo sconto immediato del 37%.

Prendi al volo lo sconto a doppia cifra di Amazon sul Google Pixel Watch 2

Google Pixel Watch 2 ti conquista fin da subito con il suo bellissimo design sobrio e minimal: la cassa circolare abbraccia un pannello touch a colori che si estende quasi fino al bordo ed è accompagnato da un unico tasto fisico centrale.

Leggero, comodissimo da indossare e con una scocca in alluminio che gli conferisce un aspetto dal forte sapore premium, il Pixel Watch 2 di Google è un fitness tracker completo sotto tutti i punti di vista. Innanzitutto, il sensore HR monitora costantemente e con precisione la frequenza cardiaca, identifica eventuali picchi di stress non solo; inoltre, è presente anche il sensore di rilevamento delle cadute con tanto di servizio di emergenza con chiamata automatica verso i contatti telefonici di emergenza. A tutto ciò si aggiunge poi il supporto al fitness all’aperto e al chiuso, con tantissime informazioni utili e consigli su come migliorare le tue prestazioni fisiche.

Insomma, cosa stai aspettando? Sfrutta subito lo sconto a doppia cifra di Amazon per acquistare l’ottimo wearable di Google a un prezzo davvero conveniente; ricorda, infine, di attivare i servizi Prime per riceverlo a casa in appena 24 ore senza costi aggiuntivi di spedizione.