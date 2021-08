Nokia 8.3 è uno smartphone con potenzialità ottime. In promozione su Amazon hai l'occasione di acquistarlo a soli 319,90€ ossia circa settanta euro in meno del prezzo di listino. Con questo sconto inaspettato, se fossi in te ne approfitterei soprattutto perché lo ricevi a casa in appena due giorni.

Le spedizioni, infatti, sono gratuite in tutta Italia.

Uno smartphone immenso: Nokia 8.3

Se sei alla ricerca di uno smartphone che non ti faccia strizzare gli occhi davanti al display sei nel posto giusto: con Nokia 8.3 non vedere le scritte ti sarà praticamente impossibile. Bello esteticamente, in questa colorazione Polar Night risplende come una stella.

Il punto forte, tuttavia, è proprio il display che ha un'ampiezza di 6,81 pollici. Praticamente avrai un cinema tra le mani visto che con la risoluzione Full HD+ ti godi tutti i video e i contenuti multimediali/streaming che più ami.

Il processore Qualcomm con i 6 GB di RAM e i 64 GB di memoria che espandi a piacimento sono perfetti perché ti regalano un'autonomia magistrale. Infatti su questo smartphone puoi fare tutto ciò che vuoi, persino giocarci.

Non manca una fantastica fotocamera posteriore composta da quattro lenti tra le quali il sensore principale è da 64 megapixel per scattare fotografie magistrali. Anche i selfie sono di tutto rispetto vista la fotocamera frontale da 24 megapixel.

In conclusione, la batteria non è da meno visto che vanta 4500mAh di capacità e ti offre un'autonomia efficiente.

Lo smartphone è inoltre Dual SIM e supporta il 5G.

Acquista subito il tuo Nokia 8.3 su Amazon a soli 319,90€. Lo ordini e lo ricevi in sole due giorni lavorativi se sei abbonato Prime. Se sei cliente standard le spedizioni sono gratuite. Non vuoi pagarlo in un'unica soluzione? Ottimo perché hai a disposizione le 5 rate offerte da Amazon senza alcun sovrapprezzo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartphone