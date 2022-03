Amazon Prime Video lancia X-Ray anche per la UEFA Champions League

Finalmente una delle funzioni più amate e apprezzate da chi è abbonato al servizio Amazon Prime Video è ora disponibile anche per le partite della UEFA Champions League. Stiamo parlando di X-Ray, nota da tempo agli assidui frequentatori della piattaforma, permette in tempo reale, durante la riproduzione di un film o di una serie TV, di fornire informazioni sugli attori presenti sulla scena.

Piace molto questa opzione integrata nella fruizione dei contenuti cinematografici, perché fornisce informazioni utili agli appassionati di film e serie TV. Questa stessa funzionalità, ha annunciato Amazon Prime Video, sarà disponibile dalla prossima partita anche della UEFA Champions League. Ciò vuol dire che mercoledì prossimo potrete usufruire di X-Ray durante il match tra Real Madrid e Paris Saint-Germain.

Amazon Prime Video estende X-Ray alla UEFA Champions League

In pratica, Amazon Prime Video permetterà allo spettatore di accedere a informazioni aggiuntive tramite la funzione X-Ray durante le partite della UEFA Champions League. Si tratta di una X-Ray rivisitata dove i contenuti fruibili saranno proprio correlati in tempo reale con il match in corso:

X-Ray – ha dichiarato l'azienda – sarà disponibile su tutti i dispositivi web, mobile e su Smart TV attraverso la Fire Tv Stick. Attivando la funzione, la trasmissione dal vivo della partita non sarà né interrotta né messa in pausa.

L'utente, quindi, potrà visualizzare le statistiche fornite da Opta tra cui la formazione delle due squadre in campo e i momenti chiave della partita. Le statistiche prevedono anche tutti i gol segnati o subiti, il possesso palla, i tiri in porta, i passaggi e la precisione dei passaggi, i calci d'angolo, le ammonizioni, le espulsioni e i falli commessi o subiti.

Come utilizzare X-Ray

Amazon Prime Video ha redatto una breve guida per permettere a chiunque di utilizzare questa straordinaria funzionalità. Ecco come l'azienda ha fornito le dovute istruzioni per fruire di X-Ray:

Per accedere alla funzione X-Ray sui dispositivi mobili, gli spettatori devono semplicemente ruotare il telefono in modalità verticale per accedere alle informazioni sottostanti. Per chi segue la partita via web dal proprio computer, basterà cliccare sul pulsante che comparirà muovendo semplicemente il cursore sullo schermo. Infine, per chi guarda la partita sui dispositivi Fire TV Stick, X-Ray può essere abilitato premendo il pulsante che punta in alto sul telecomando della Fire TV. Inoltre, tramite il dispositivo Amazon Fire TV Stick è possibile richiamare i comandi di riproduzione del player durante il live e attivare direttamente la funzionalità X-Ray attraverso il telecomando della Fire TV.

