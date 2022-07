Amazon Prime Day: Smart TV a PREZZO STRACCIATO

Il Prime Day non si è ancora concluso, c’è ancora tanta tacnologia in offerta a prezzi molto interessanti. Vi consigliamo una serie di Smart TV in forte sconto su Amazon, perfette per aggiornare il proprio salotto e compatibili con il nuovo digitale terrestre DVB-T2, l’ultima tecnologia per la ricezione del segnale TV.

Tra i modelli in offerta ci sono diverse TV caratterizzate da un rapporto qualità/prezzo incredibile.

4 Smart TV in offerta al Prime Day

Samsung The Frame 43″ (-60%)

Sconto incredibile per la TV che diventa un quadro, perfetta per salotti moderni con display 4K UltraHD e assistente vocale Alexa integrato. Oggi questo modello è disponibile in offerta su Amazon a 399,99€ invece di 999€

Sony BRAVIA 55″ (-17%)

Il modello da 55 pollici di Sony è in vendita al minimo storico, 100 euro di sconto in occasione del Prime Day 2022. Con sistema operativo Google TV e display 4K, questo modello è disponibile in offerta su Amazon a 499€ invece di 599€

Samsung 55″ Serie AU9000 (-12%)

Restiamo sui 55 pollici con questa Samsung AU9000 al prezzo più basso di sempre, con 60 euro di sconto rispetto al prezzo solito. Disponibile in offerta su Amazon a 439€ invece di 499€

LG QNED Serie 81 2022(-26%)

Anche LG prende parte al Prime Day di Amazon, con una Smart TV da 50 pollici del 2022. Questo modello è dotato di processore A7, assistente vocale Alexa e sistema operativo webOS 22. Disponibile in offerta su Amazon a 699€ invece di 949€

