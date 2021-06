Lo abbiamo atteso per giorni, abbiamo annusato qui e lì qualche offerta, ma adesso è tempo di sconti grossi: l'Amazon Prime Day 2021 è appena partito, la piattaforma si è trasformata in una immensa foresta dove scovare le occasioni più ghiotte e rimarrà tale per il 21 e il 22 giugno. Sai come trovare le tue occasioni? Basta saper usare alcuni strumenti nel migliore dei modi per accedere a degli affari d'oro!

Amazon Prime Day 2021: dove trovare le offerte più nascoste

No, non basta aprire la homepage di Amazon per trovarsi davanti le occasioni più ghiotte, quelle offerte che mai avresti pensato di trovare. Il Prime Day dei veri appassionati di shopping a basso costo, magari anche super tech, è fatto di caccia agli sconti: devi cercare le offerte che desideri.

Come? Non scoraggiarti, alla fine è piuttosto semplice grazie ad alcuni strumenti che ti fornirò a breve. Se usati correttamente, ti permetteranno di fare gli affari migliori, prima degli altri! Te li elencherò separatamente, così da poterli avere tutti a portata di mano, appena servono:

iscrizione ai servizi Prime (gratis per 30 giorni): può sembrare scontato, ma devi sapere che se non sei iscritto ai servizi Prime, tutte le golosità del Prime Day non saranno disponibili per te; se non lo hai mai provato, è il momento di farlo ora perché è gratis per 30 giorni e disdici quando vuoi; intanto però approfitti di Prime Day e spedizioni gratis su migliaia di prodotti. Scommetti che alla fine lo terrai perché costa pochissimo? la pagina del Prime Day: è vero che non devi basarti solo su di lei, ma devi comunque guardarla, aprirla, digitare magari un prodotto o un marchio specifico che ti interessa e verificare se è in sconto effettivamente; tienila d'occhio perché qualche soddisfazione te la darà di sicuro! il canale Telegram ufficiale di Telefonino.net: questo è il luogo sacro delle offerte “prendilo ora perché a breve non lo trovi più”; il nostro staff si occuperà di postare in tempo reale le migliori occasioni destinata e finire prestissimo; iscriviti subito e tieni attive le notifiche, se non sei ancora dei nostri; la sezione offerte di Telefonino.net: potevamo mai lasciarti solo in un mare di offerte da spulciare, selezionare e anche scartare? La sezione offerte sarà aggiornata praticamente in tempo reale con le migliori occasioni e offerte di questi due giorni di sconti imbarazzanti. la pagina dedicata ai coupon: questa non la conoscevi, vero? Un tesoro nascosto che devi imparare a sfruttare non solo durante l'Amazon Prime Day, ma tutto l'anno; i coupon sono tanti, ci sono sempre e cambiano spesso;

Bene, ora hai i cinque strumenti base per fare affari veri, non sconti a caso o con poco senso. Se li userai al meglio, sarai un vero professionista del risparmio e l‘Amazon Prime Day 2021 non avrà segreti per te: non importa se ti serve uno smartphone nuovo, alla fine potresti comprare l'aspirapolvere che – in fondo – non sapevi di volere, ma ora costa la metà!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartphone