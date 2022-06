Amazon Prime Day 2022, ci siamo: le date UFFICIALI e tutti i dettagli

L’Amazon Prime Day, edizione 2022, si terrà il 12 e 13 luglio. Lo ha reso noto pochi minuti fa il colosso dell’e-commerce, segnalando anche la pagina ufficiale dell’evento. Lo stesso, ha svelato anche diversi interessanti dettagli sulle iniziative previste non solo per la due giorni di shopping scontatissimo, ma anche per il periodo che la precederà.

Amazon Prime Day 2022: i dettagli ufficiali

Un’occasione per acquistare prodotti di qualsiasi categoria, e dei migliori brand, che ormai gli abbonati ai servizi Amazon Prime attendono con interesse. Il risparmio è sempre consistente, le offerte sono aggiornate in tempo reale ed è facile trovare i propri prodotti preferiti a prezzo più basso rispetto a quello mantenuto durante l’anno.

Nonostante il momento di shopping si previsto per la metà di luglio, le occasioni di risparmio si intensificheranno prima, grazie alle “offerte anticipate”, che partiranno il 21 giugno.

Non solo prodotti in sconto, ma anche interessanti promozioni dedicate ai più noti servizi Amazon:

Amazon Fresh : dal 21 giugno, i clienti Amazon Prime otterranno €5 di sconto con l’acquisto di cinque prodotti inclusi in una speciale selezione che comprende prodotti caseari, carne, pesce, gastronomia e pasti pronti, dessert e snack, dispensa, cura personale, prodotti per la casa, bibite e articoli per l’infanzia.

: dal 21 giugno, i clienti Amazon Prime otterranno €5 di sconto con l’acquisto di cinque prodotti inclusi in una speciale selezione che comprende prodotti caseari, carne, pesce, gastronomia e pasti pronti, dessert e snack, dispensa, cura personale, prodotti per la casa, bibite e articoli per l’infanzia. Amazon Music Unlimited : dal 21 giugno, e per un periodo di tempo limitato, i clienti Amazon Prime che non hanno mai provato Amazon Music Unlimited potranno accedere a 4 mesi senza costi aggiuntivi – con 90 milioni di brani senza pubblicità in HD e milioni di podcast.

: dal 21 giugno, e per un periodo di tempo limitato, i clienti Amazon Prime che non hanno mai provato Amazon Music Unlimited potranno accedere a 4 mesi senza costi aggiuntivi – con 90 milioni di brani senza pubblicità in HD e milioni di podcast. Audible : dal 21 giugno, per i clienti Amazon Prime che non hanno mai provato Audible (o hanno cancellato l’abbonamento da almeno 6 mesi), sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento al servizio a soli 2,95€ al mese per 6 mesi e avere accesso senza limiti a un catalogo di migliaia di audiolibri, podcast e serie audio, da ascoltare dove e quando vuoi, anche offline, dall’app o dal sito (non sarà possibile utilizzare i 30 giorni di prova gratuita, dopo i 6 mesi l’abbonamento si rinnova automaticamente a 9,99€ al mese).

: dal 21 giugno, per i clienti Amazon Prime che non hanno mai provato Audible (o hanno cancellato l’abbonamento da almeno 6 mesi), sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento al servizio a soli 2,95€ al mese per 6 mesi e avere accesso senza limiti a un catalogo di migliaia di audiolibri, podcast e serie audio, da ascoltare dove e quando vuoi, anche offline, dall’app o dal sito (non sarà possibile utilizzare i 30 giorni di prova gratuita, dopo i 6 mesi l’abbonamento si rinnova automaticamente a 9,99€ al mese). Kindle Unlimited: a partire dal 21 giugno i clienti Amazon Prime potranno usufruire di tre mesi di Kindle Unlimited a 0,00€, approfittando così dei vantaggi offerti da un accesso illimitato a oltre 1 milione di eBook su qualsiasi dispositivo.

Per gli amanti dei celeberrimi dispositivi a marchio del colosso dell’e-commerce, ci sono ottime notizie perché dall’8 luglio ci sarà la possibilità di risparmiare fino al 60% su una serie di device Amazon come Echo Dot (3ª e 4ª generazione), Echo Show 5 (2ª generazione), Fire TV Cube, videocamere Blink, Ring Video e non solo. Inoltre, dall’1 luglio sarà possibile ottenere sconti fino al 40% sul router Eero Mesh WiFi.

Prime Day 2022: le piccole e medie imprese

Quest’anno, Amazon presterà particolare attenzione ai prodotti offerti dalle piccole e medie imprese, rendendoli facilmente riconoscibili tramite dei badge dedicati e non solo. Infatti, sono già raccolti in una vetrina, costantemente aggiornata con sconti e promozioni.

Amazon Prime Day 2022: si parte in anticipo

Ricapitolando, ufficialmente l’evento di shopping partirà alla mezzanotte del 12 luglio e durerà 48 ore. Tuttavia, le occasioni inizieranno ben prima.

Le offerte anticipate però inizieranno già il prossimo 21 giugno e accompagneranno gli abbonati Prime fino alla data della due giorni di sconti. Gli amati dispositivi Amazon saranno in promozione a partire dall’8 luglio, con il router Eero Mesh WiFi già in sconto dal primo dello stesso mese.

Dunque, appuntamento a partire dal 21 giugno, con le offerte anticipate, pronte ad accompagnare gli abbonati ai servizi Prime (che puoi provare gratis e senza vincoli per 30 giorni) fino al Prime Day 2022 vero e proprio.

