Amazon Photos: l'app per iOS è completamente rinnovata

In queste ore il colosso dell'eCommerce Amazon ha annunciato un importante aggiornamento per l'applicazione Amazon Photos per tutti i dispositivi iOS supportati. L'arrivo della versione 8.0 di Amazon Photos coincide con un rinnovamento completo del design dell'app pensato per rendere più semplice la gestione dei contenuti salvati sul cloud e non solo.

“Rivivi i ricordi a tuo piacimento e trova ciò di cui hai bisogno in un attimo – si legge nella nota di aggiornamento. Il nuovo filtraggio delle foto ti consente di individuare le foto in base a persone, luoghi, date e altro, mentre una nuova interfaccia ti offre un accesso semplificato alla tua raccolta di foto e alle informazioni dell'account.”

La versione 8.0 di Amazon Photos per iOS è tutta nuova

Ecco i punti salienti del nuovo update per iOS:

Home screen semplificata : per accedere più facilmente alle tue foto, alle informazioni del tuo account e personalizzare l'esperienza di utilizzo;

: per accedere più facilmente alle tue foto, alle informazioni del tuo account e personalizzare l'esperienza di utilizzo; Controllo remoto dei tuoi ricordi : presentazioni personalizzate ti offrono l'accesso ai tuoi ricordi più cari. Guarda un feed giornaliero dei tuoi ricordi con foto ricordo, viaggi e molto altro;

: presentazioni personalizzate ti offrono l'accesso ai tuoi ricordi più cari. Guarda un feed giornaliero dei tuoi ricordi con foto ricordo, viaggi e molto altro; Ricerca delle foto più semplice: utilizza i filtri di ricerca per trovare le tue foto preferite in base a persone, luoghi, date e molto altro.

La nuova versione di Amazon Photos per iOS è già disponibile sull'App Store e può essere scaricata cliccando questo link; ricordiamo che i clienti Amazon Prime (qui il link per attivare Amazon Prime) hanno a disposizione lo spazio di backup illimitato per le foto a massima risoluzione e 5 GB di video.