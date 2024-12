Amazon ti offre un extra sconto se non hai fretta, ecco come

Da qualche ora è terminata ufficialmente la settimana del Black Friday e Amazon è già pronto a regalare stupore con un’altra notizia interessante. Infatti, sembra proprio che il re dello shopping online abbia deciso di premiare chi non ha fretta. Cosa significa questo e in che modo potrebbe interessarti?

In pratica, questo colosso ha introdotto una nuova opzione di consegna denominata “Consegna non urgente“. Acquistando un prodotto che rientra in questa possibilità potrai ricevere un piccolo sconto extra in cambio di tempi di consegna più lunghi rispetto a quanto è possibile avere con Prime.

Vediamo insieme come funziona questa nuova opzione di consegna che Amazon sta proponendo non per tutti i prodotti, ma per alcuni articoli selezionati che rientrano in questa possibilità Inoltre, vediamo insieme come ottenere questo extra sconto e come agisce l’azienda una volta selezionata “Consegna non urgente” prima del check out.

Amazon: come funziona “Consegna non urgente”

Che sia la prima volta o che già ne hai sentito parlare, “Consegna non urgente” è un modo con cui Amazon sta cercando di decongestionare gli ordini nei magazzini più pressati offrendo un piccolo sconto sul prodotto acquistato quando non è urgente riceverlo per l’acquirente. Come funziona?

Il cliente può scegliere questa opzione per ordini non urgenti .

. La data di consegna viene posticipata di alcuni giorni rispetto alla consegna standard.

di alcuni giorni rispetto alla consegna standard. In cambio, Amazon applica un extra sconto – al momento dell’1% – sul totale dell’ordine.

Per il cliente ci sono diversi vantaggi come ad esempio la possibilità di risparmiare, anche se in misura limitata. Inoltre, questo riduce anche il potenziale impatto ambientale delle consegne molto frenetiche. Per Amazon c’è la possibilità di ottimizzare la gestione logistica e ridurre i carichi di lavoro.

Le nuove politiche di spedizione del colosso

Amazon ha introdotto questa novità all’interno di un corso più ampio che comprende l’evoluzione delle politiche di spedizione dell’azienda:

ottimizzazione logistica per bilanciare la velocità di consegna con l’efficienza operativa; sostenibilità riducendo l’impatto ambientale delle spedizioni; personalizzazione con offerte sempre più adatte alle diverse esigenze dei clienti; concorrenza in risposta alle strategie degli altri rivenditori online; gestione dei costi con uno sconto al cliente probabilmente bilanciato dai risparmi logistici; esperienza cliente volta a migliorare la soddisfazione offrendo più scelta e controllo sulle consegne.

Nonostante alcuni clienti siano perplessi, questa nuova opzione potrebbe rappresentare una scelta interessante e un passo verso una maggiore flessibilità nelle politiche di consegna di Amazon. “Consegna non urgente” potrebbe rivelarsi un buon bilanciamento tra le esigenze di efficienza aziendale con quelle dei consumatori.

Questa novità si aggiunge alla recente iniziativa di Amazon per consegne in giornata in alcune città italiane.