Amazon espande il servizio di consegna in giornata in cinque nuove città

Il servizio di consegna in giornata di Amazon si espande, aggiungendo cinque nuove città: ora, anche i clienti Prime di Torino, Firenze, Genova, Padova e Bologna potranno ricevere i propri prodotti preferiti il giorno stesso in cui li ordinano, senza costi aggiuntivi.

Un cliente di Torino ha ricevuto un ordine in 3 ore

L’opzione di consegna in giornata è stata lanciata per la prima volta, in Italia, nel 2018 – limitata alle sole città di Roma e Milano. Ad oggi, è disponibile in oltre 230 codici postali in Italia: non ha costi aggiuntivi ed è attiva per gli ordini Prime idonei di almeno 29 euro. Sono milioni i prodotti a livello nazionale compatibili con il servizio, inclusi articoli di marchi Amazon e delle Piccole e Medie Imprese Italiani.

I dati raccontano di un servizio apprezzato dagli italiani: il numero di prodotti che sono stati recapitati con consegna in giornata nel 2024 (finora) in Italia è raddoppiato rispetto al 2023. La consegna più veloce? Quest’anno è stata a un cliente di Torino, che ha ricevuto il distributore automatico di cibo per gatti che aveva ordinato in 189 minuti.

I prodotti più popolari consegnati in giornata

Gli articoli più ordinati, invece, provengono da un’ampia selezione di prodotti: tra questi spiccano dispositivi, elettronica e prodotti per tutti i giorni. A Milano, vincono pellicole istantanee, capsule di caffè e filtri per acqua del rubinetto; stessa situazione a Roma ma, al posto dei filtri, molto popolari sono le Fire TV Stick Amazon. A Firenze troviamo oltre a Fire TV Stick e capsule, anche batterie al litio 9 V.

Cambio di scenario a Genova, dove vanno per la maggiore caffè macinato e cavi HDMI ad alta velocità (oltre alle, solite, capsule di caffè). A Padova si bevono caffè solubile e caffè decaffeinato, più integratori nutrizionali di magnesio e potassio. Infine c’è Bologna: immancabili Fire TV Stick e capsule, a cui si aggiunge – tra i prodotti più venduti consegnati in giornata – power bank da 20.000 mAh.

Obiettivo: zero emissioni nette entro il 2040

L’obiettivo di Amazon è quello di garantire ai clienti Prime le consegne più veloci di sempre a livello globale nel 2024, aumentando il numero di prodotti consegnati in giornata o – comunque – in un solo giorno.

Infatti, Amazon ha investito oltre 700 milioni di euro in nuove automazioni per la sua rete di centri logistici a livello europeo; al tempo stesso, l’impegno dell’azienda è quello di raggiungere zero emissioni nette di CO2 entro il 2040.