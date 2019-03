Prima di avventurarsi nelle pulizie di primavera, è possibile lasciarsi andare alle offerte di Primavera: Amazon, fino al 7 aprile, consente infatti di accedere ad un’ampio ventaglio di offerte sui propri prodotti, potendo spaziare tra una lunga serie di opportunità su svariate categorie.

Per poter cogliere le migliori opportunità è chiaramente necessario sfogliare l’intero catalogo delle offerte, consapevoli del fatto che esiste anche una sezione di offerte lampo che hanno scadenza pressoché immediata.

Offerte Amazon di primavera

Outdoor e attività fisica

La primavera richiama ovviamente anzitutto ad attività fisica outdoor, dove action cam ed auricolari possono tornare estremamente utili. In entrambi i casi i costi di accesso sono ormai estremamente limitati, consentendo così a chiunque di poter approcciare le prime riprese 4K o qualche corsa in libertà con musica di accompagnamento. Una action cam viene via con prezzo dimezzato anche a 19,99 euro mentre un’Apeman arriva ad appena 39,99 euro con tanto di connettività Wifi per il trasferimento delle registrazioni. In quanto ad auricolari bluetooth la scelta è invece ormai estremamente ampia, passando per brand quali Tronsmart, Holyhigh, Syllable o altri ancora.

Smart home

Chi coglie la nuova stagione come occasione di rinnovamento può invece esplorare la sezione relativa alle smart home. Le possibilità in questa sezione sono ampie e variegate, poiché rispondono alle differenti concezioni di “casa intelligente” che ognuno intende sviluppare. Si va quindi dalla videocamera per videosorveglianza al videocitofono wireless, passando per i più tradizionali tv Samsung di nuova generazione o l’ampissima gamma di strumenti di qualità Bticino.

Computer e smartphone

Ricche sono inoltre le possibilità disponibili nella sezione Computer (router, mouse e una miriade di piccoli utili tool informatici); la sezione smartphone appare sgombra di device (la cui scontistica è legata più che altro alle decisioni dei singoli vendor), ma è ricca di piccoli strumenti di utilità come ganci per l’auto, auricolari, cover, powerbank e altro ancora.

Le offerte di primavera sono elencate tutte in una apposita pagina onnicomprensiva, sulla quale compaiono anche le offerte del giorno per poter accedere alle opportunità di maggior richiamo. Per gli utenti Amazon Prime la spedizione è gratuita nella maggior parte dei casi.