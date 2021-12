Amazon Luna vuole approdare su diverse piattaforme

Amazon Luna funziona da sempre su Windows, eppure si scopre che l'azienda sta assumendo ingegneri di gioco di Linux; sta forse spostando le sue ambizioni sul cloud?

Amazon Luna sente il peso dei competitor?

Quando il servizio di cloud gaming di Amazon è stato lanciato lo scorso ottobre, il fatto che funzionasse su Windows lo ha sempre contraddistinto dalla concorrenza. A differenza di Google Stadia, non dovrebbe necessariamente convincere gli sviluppatori a portare faticosamente i loro giochi su una piattaforma non provata. Ma ora sembra che anche la società stia prendendo in considerazione il passaggio ai server basati su Linux: la società sta assumendo tre ingegneri software per portare i giochi Windows su Linux.

Come Steam Deck di Valve, il palmare da gioco prossimo al debutto che funziona anche su Linux, l'idea non è quella di abbandonare i giochi Windows. Sia Steam Deck che l'apparentemente nuova iniziativa Luna di Amazon continueranno a eseguire giochi per il sistema operativo di Redmond, ma entrambi lo faranno attraverso il livello di compatibilità Proton di Valve.

Non è del tutto chiaro il motivo per cui Amazon potrebbe voler adottare Linux; Neowin ipotizza che potrebbe trattarsi di mantenere i giochi di Amazon Luna facilmente in “sandbox” in modo che i nuovi aggiornamenti non infrangano la compatibilità.

La comunità di gioco di Proton sarà pronta a dirvi che i videogames Windows possono spesso funzionare bene su Linux in questi giorni, anche se alcuni hanno problemi. Non di meno, una categoria in particolare, ovvero quella dei giochi multiplayer con software anti-cheat, può essere problematica. Tuttavia, Valve sta spingendo per migliorare le funzionalità in tempo per il lancio di Steam Deck a febbraio, e ora sembra che anche Amazon possa aiutare a convincere gli sviluppatori.

C'è un'opportunità insolita per le aziende di cloud gaming in questo momento perché le console e le schede grafiche di nuova generazione sono così difficili da trovare e così costose da acquistare. Amazon ha suggerito che anche New World potrebbe arrivare su Luna, e se lo farà, sarà interessante vedere se ciò stimolerà un'ondata di adozione da parte dell'utenza; staremo a vedere