Amazon Luna, la recensione: com'è giocare in streaming?

A metà novembre, Amazon Luna ha fatto il suo debutto ufficiale in Italia, portando nel nostro paese il servizio di cloud gaming già proposto altrove (UK e USA) dal mese di marzo. Questa è la nostra recensione, che abbiamo volontariamente atteso un paio di settimane a pubblicare, per i motivi che spiegheremo a breve.

Il cloud gaming di Amazon Luna: la recensione

Anzitutto, una doverosa (ma breve) premessa per chi non ha familiarità con il concetto di cloud gaming. Di cosa si tratta? In estrema sintesi, è la tecnologia che delega a un server remoto l’esecuzione dei titoli e che permette di giocare in streaming, senza console o hardware dedicati. Questa è la dinamica: una volta generato l’input (tramite controller o altro), viene trasmesso al sistema in un data center, che lo elabora e poi restituisce l’output audio-video mostrato sullo schermo dell’utente. Fa leva su una comunicazione continua, dunque va da sé che sia necessaria una buona connessione a Internet.

Quanto buona? Stando ai requisiti, sono sufficienti 10 Mbps per evitare lag e ritardi che rovinerebbero inevitabilmente l’esperienza. Abbiamo messo alla prova la piattaforma su una linea in fibra da 1 Gbps e su una ADSL tutt’altro che veloce, che da speed test restituisce 14 Mbps in download. Vediamo come è andata.

Il dito e la Luna

Analizzando un servizio di cloud gaming non si può prescindere da quanto accaduto nel passato, anche recente: la delusione per la chiusura di Stadia decisa da Google è per qualcuno ancora una ferita aperta e, chi come il sottoscritto segue le evoluzioni del settore dalle sue origini, ricorda come fin dai tempi di OnLive e Gaikai, le grandi promesse in sede di annuncio non siano poi mai state del tutto mantenute.

Insomma, il compito di Amazon non è dei più semplici. Partire concentrando esclusivamente l’attenzione su ciò che non ha funzionato in precedenza significa però viziare l’analisi, ignorando che, forse, dagli errori altrui si può imparare, per non commetterli nuovamente.

Luna può contare in primis su un indiscutibile punto di forza: l’infrastruttura di AWS, leader nell’ambito cloud. E già questo non può che essere considerato un vantaggio, non di poco conto.

I giochi

In apertura abbiamo scritto di aver volontariamente atteso l’inizio di dicembre per pubblicare la recensione. Il motivo è da ricercare nel fatto che, ai fini della valutazione, è necessario considerare quanti e quali giochi siano disponibili. Una piattaforma, anche se tecnicamente perfetta, val poco se non ci sono titoli di richiamo e capaci di incontrare il favore del pubblico.

Al momento, con abbonamento Luna+ attivo (costa 9,99 euro al mese) ce ne sono oltre un centinaio. Un catalogo niente male, che non pecca certo in varietà, ma a cui mancano produzioni AAA recenti. Insomma, nulla dall’attrattiva pari a quella di FC 24 o Baldur’s Gate 3, per fare due esempi.

È comunque possibile acquistare titoli appena usciti, come Assassin’s Creed Mirage (a prezzo pieno oppure attivando la sottoscrizione aggiuntiva a Ubisoft+ per 17,99 euro mensili) o The Crew Motorfest. Al costo di 4,99 euro al mese c’è poi l’opzione extra Jackbox Games con una dozzina di quiz e party game da affrontare in compagnia.

C’è l’opportunità di provare Amazon Luna in modo del tutto gratuito, se si dispone di un abbonamento Prime attivo, anche se la scelta è stata inizialmente limitata ai giochi visibili qui sotto, tra i quali figura l’ormai onnipresente Fortnite, già di per sé free-to-play.

Il portale Prime Gaming (gaming.amazon.com) mette a disposizione nuovi titoli gratis ogni mese. Ecco perché abbiamo atteso l’1 dicembre per pubblicare la recensione, così da poter valutare anche questo aspetto, in virtù di quelli nuovi introdotti. Da oggi sono disponibili BloodRayne Betrayal: Fresh Bites, Once Upon a Jester, Steel Assault e Strange Horticulture. Fuori invece Encodya ( sigh! ), Get Packed: Couch Chaos, Q.U.B.E. 10th Anniversary, RIDE 4 e Tiny Lands.

È inoltre possibile collegare gli account Ubisoft ed Epic Games. Se, in futuro, Amazon dovesse decidere di portare sulla piattaforma l’intera libreria di giochi che gli utenti hanno riscattato negli anni su quest’ultimo servizio, molto spesso a costo zero, il catalogo esploderebbe, letteralmente. Utopia? Ad oggi c’è solo Fortnite.

Il controller ufficiale e i sistemi supportati

È stato progettato un controller ufficiale per Luna, in vendita al prezzo di 69,99 euro (proposto anche in bundle con Fire TV Stick). Il layout dei comandi è molto simile a quello dei joypad per le console Xbox o Switch, con due stick analogici, un pad direzionale, i quattro tradizionali tasti disposti a croce, i grilletti posteriori, il jack per le cuffie, i pulsanti centrali dedicati a funzioni specifiche come l’attivazione dell’assistente Alexa e la vibrazione.

Il vantaggio dichiarato è la connessione diretta ai server tramite Wi-Fi (tecnologia Cloud Direct) per ridurre la latenza. Va però specificato che non è obbligatorio utilizzarlo.

Per il nostro test ci siamo affidati a un’alternativa di terze parti, connettendola sia tramite cavo USB sia in modalità wireless mediante Bluetooth. Tra le due, la prima è da preferire: con un collegamento diretto non abbiamo notato lag. Con la seconda, effettivamente, qualche millisecondo di ritardo tra l’input e il suo effetto sullo schermo si fa notare, ma non è certo imputabile alla piattaforma. Con alcuni titoli non si tratta di un problema, ma con giochi come Hot Wheels Unleashed, in cui la reattività è tutto, può effettivamente avere un impatto.

Fortunatamente, c’è una terza opzione ed è quella che rende la tecnologia Cloud Direct accessibile anche con un controller generico. Lo si può fare passando dall’applicazione dedicata per Android e iOS, attraverso una configurazione semplice e veloce. L’unico vincolo, in questo caso, è rappresentato dalla richiesta di tenere l’app aperta e in primo piano sullo smartphone durante tutta la sessione di gioco.

È per questo che, per un’esperienza senza compromessi e senza l’ingombro dei cavi, il controller ufficiale è forse l’alternativa migliore. Se interessati all’acquisto, consigliamo di tenere d’occhio gli sconti sull’e-commerce.

Per l’elenco completo di tutti i dispositivi compatibili e per qualsiasi altra informazione di natura tecnica rimandiamo alle pagine del supporto.

C’è anche la possibilità di utilizzare il proprio smartphone come controller, scaricando l’applicazione dedicata per Android e iOS già citata. L’abbiamo provato: per funzionare, funziona, la configurazione è facile e si può personalizzare il layout dei comandi, ma il lag si fa inevitabilmente sentire. Rimane comunque un ottimo metodo per giocare in compagnia, in assenza di controller aggiuntivi.

Dispositivi e compatibilità

Ufficialmente, il supporto per il cloud gaming di Amazon Luna è garantito per browser Chrome, Edge e Safari su computer Windows, macOS e ChromeOS, per Android e iOS, per la linea Fire TV, per i tablet Fire e per le Smart TV di Samsung e LG.

Lo abbiamo provato su computer (Windows 11, Chrome) connesso in Wi-Fi e via Ethernet, su smartphone Android e su un televisore 4K di Samsung (c’è un’app dedicata). In tutti i casi, non ci sono sbavature da segnalare, il gameplay è fluido con la connessione wireless e con quella cablata. L’unico accorgimento che ci è sembrato eliminare qualsiasi ritardo è quello già descritto ovvero il collegamento del controller di terze parti tramite USB e non Bluetooth oppure via Cloud Direct passando dall’applicazione mobile.

I titoli in esecuzione sui server remoti di Amazon Luna sono belli da vedere, indipendentemente dall’accesso a Internet utilizzato: fibra da 1 Gbps o ADSL di vecchia generazione. Ciò che cambia, nel secondo caso, è semmai la compressione del segnale video ricevuto. Si sta infatti giocando in streaming, come se si stesse guardando un film, ma in modo interattivo. Con meno banda a disposizione, non decade la qualità del comparto grafico (elaborato sul cloud), ma il numero dei fotogrammi restituiti al dispositivo dell’utente e la loro risoluzione.

Couch, trasmissione e altri extra

Un’aggiunta parecchio interessante è quella battezzata Couch. Si tratta di una funzionalità per il multiplayer co-op in locale, che permette di giocare in compagnia dei propri amici, anche se non sono abbonati a Luna. È sufficiente avviare un gioco, aprire una sessione dedicata e condividere il codice mostrato con loro, che lo inseriranno all’indirizzo luna.amazon.it/couch. Non serve altro.

La sezione Trasmissione permette invece di collegare il proprio account Twitch per le dirette del gameplay. Tra le impostazioni figurano poi strumenti di parental control e parametri relativi alla risoluzione video (quella massima è 1080p), per chi ha connessioni non troppo veloci o vuol ridurre il consumo dei dati. È stato promesso l’arrivo del 4K, ma non sappiamo con quali tempistiche.

Qui sotto la schermata mostrata da Luna ogni volta che si chiude un gioco. È apprezzabile la volontà di raccogliere feedback per intervenire laddove necessario, ma la richiesta compare sempre. Così è forse un po’ eccessivo.

Pro e contro

Pro: il cloud di AWS è una garanzia, si gioca gratis con l’abbonamento Prime, il co-op di Couch è un’aggiunta interessante;

Contro: il catalogo di giochi potrebbe non soddisfare tutti, da valutare nuovamente in futuro.

Conclusioni

Giunti in fondo, qual è il giudizio finale su Luna? È sicuramente positivo per quanto riguarda ogni aspetto tecnico, in considerazione di quanto appena elencato. L’idea di poter giocare ovunque, da qualunque dispositivo, senza dover affrontare la spesa per un PC gaming o una console è da sempre allettante, ma come per qualsiasi altra piattaforma videoludica (fisica o su un server remoto) è il catalogo dei titoli a fare la differenza.

Manca poi una qualsiasi funzionalità social. Insomma, nessuna lista di amici, anche se la possibilità di collegare l’account Discord ovvia almeno in parte. Non una vera e propria mancanza, comunque, nulla che possa spostare il verdetto.

Amazon ha la potenza di fuoco per dire la propria nell’ambito del cloud gaming. Le premesse sono buone, più che buone, ma occorrerà andare incontro ai gusti della community, anche portando sul servizio qualche produzione AAA (magari in esclusiva), per stimolare l’interesse del pubblico e per dimostrare di aver imparato dagli errori altrui. Buona la prima, non resta che rimanere sintonizzati per capire come evolverà il progetto.

