Amazon Luna arriva in Italia: gioca in streaming DOVE VUOI

Amazon Luna è adesso disponibile anche in Italia. Il servizio di cloud gaming del colosso statunitense che ti permette di giocare in streaming come se stessi guardando un film o una serie TV arriva con le stesse funzionalità viste negli Stati Uniti, Regno Uniti, Germania e Canada.

Collegandoti al sito ufficiale avrai subito la possibilità di provare una selezione di giochi con cui divertirsi. Il servizio è compatibile con device Fire TV, ma anche smart TV, tablet Fire, PC, Mac, Chromebook, iPhone, iPad, smartphone e tablet Android e alcune smart TV selezionate di Samsung e LG.

Come funziona Amazon Luna e i vantaggi per gli abbonati Prime

Gli abbonati ad Amazon Prime possono subito usufruire di una serie di vantaggi in proposito, inclusa la possibilità di giocare gratis alcuni titoli premium come Fortnite, Trackmania ed altri ancora provenienti direttamente dai cataloghi Ubisoft+, Luna+ e Jackbox Games.

Al di là di questo, vi è la possibilità di sottoscrivere diverse opzioni di abbonamento:

Luna+ a 9,99 euro al mese per accedere alla libreria di giochi completa e più diversificata del servizio, così come alcuni titoli Ubisoft per PC

per accedere alla libreria di giochi completa e più diversificata del servizio, così come alcuni titoli Ubisoft per PC Ubisoft+ a 17,99 euro al mese che permette di giocare subito agli ultimi giochi Ubisoft, incluso Assassin’s Creed Mirage e il prossimo Avatar: Frontiers of Pandora .

che permette di giocare subito agli ultimi giochi Ubisoft, incluso e il prossimo . Jackbox Games a 4,99 euro al mese per divertirsi con party game popolari come Quiplash, Trivia Muder Party e Drawful.

Non finisce qui: perché, per festeggiare il lancio, Amazon ha deciso di rendere disponibile il controller Luna, pensato e progettato per collegarsi direttamente ai server di Luna tramite WiFi, con uno sconto promozionale a 39,99 euro invece di 69,99. Tutto questo è valido fino a novembre.

Quindi, se vuoi provarlo ti consigliamo di collegarti subito su Amazon Luna e scoprire l’innovazione del gaming in streaming.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.