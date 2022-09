Google Stadia chiude: quali sono le migliori alternative?

Google Stadia addio. Il colosso di Mountain View ha annunciato che tutti i servizi di gioco in cloud rimarranno attivi fino al 18 gennaio 2023. La poco sorprendente decisione arriva dopo un percorso tortuoso che non ha mai portato a grandissimi risultati, tra progetti cancellati e aspettative non raggiunte.

Phil Harrison, vicepresidente e GM del progetto Stadia, ha spiegato che il servizio non ha raggiunto gli obiettivi sperati e di conseguenza è stata presa la difficile decisione di chiudere del tutto. I dipendenti del team Stadia verranno distribuiti ad altri comparti dell’azienda, mentre è garantito il supporto anche agli utenti che hanno dato fiducia al servizio.

Ho acquistato Google Stadia con alcuni giochi, cosa succede? Verrò rimborsato?

La risposta è sì. Google garantisce che tutti coloro abbiano acquistato l’hardware Stadia tramite il Google Store, insieme a tutti i giochi e ai contenuti aggiuntivi, saranno interamente rimborsati. I tempi sono brevi: si prevede di concludere questa fase già entro la metà di gennaio.

Potrai tenere l’hardware che hai acquistato: non sono previsti rimborsi per l’abbonamento Pro, ma non riceverai ulteriori addebiti dopo la chiusura. Inoltre, potrai continuare ad accedere ai giochi che hai riscattato fino al termine del servizio.

Addio Google Stadia e adesso? Le migliori alternative

Se il cloud gaming ti soddisfa e cerchi adesso delle soluzioni alternative a Google Stadia te ne elenchiamo qualcuna che farà sicuramente al caso tuo.

GeForce Now

GeForce Now, di Nvidia, è uno dei migliori. Include un catalogo di oltre 1000 giochi, comprese ultime uscite molto famose, che puoi eseguire in cloud su ogni sistema PC, Mac, Shield TV, Android, iPhone o iPad. Puoi scegliere tra due diversi piani di abbonamento, che includono risoluzione fino a 4K e frame rate fino a 120 FPS.

Per ulteriori informazioni, visita il sito ufficiale.

xCloud con Xbox Game Pass Ultimate

Un’altra soluzione a dir poco interessante è quella offerta da Microsoft con il suo Xbox Cloud Gaming. Collegato direttamente ad un abbonamento Xbox Game Pass Ultimate, è compatibile con iOS, Android, sistemi Windows, alcune Smart TV selezionate e ovviamente le stesse console Xbox.

Tutto quello che ti serve, per iniziare, è un controller bluetooth compatibile, un abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate e un dispositivo che supporti l’applicazione.

PlayStation Plus Premium

Il vecchio PlayStation Now fa adesso parte del nuovo PlayStation Plus, in particolare del tier Premium. Direttamente dalla tua console PS4 o PS5 e dal PC, puoi accedere ad un catalogo di giochi PlayStation eseguibili nel Cloud, inclusi vecchi classici che hanno fatto la storia del settore.

Per usufruire del servizio ti basta avere un abbonamento PlayStation Plus Premium attivo, un controller wireless DualShock 4 o DualSense e scaricare l’app ufficiale per PC.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.