Amazon, le BOMBE di ferragosto: 5 gadget utilissimi a meno di 10€

Su Amazon è sempre divertente andare a caccia di prodotti in sconto a prezzo piccolissimo. Se poi capitano gadget super utili, che mai penseresti di prendere a così basso costo, è ancora meglio. Dai un’occhiata a questi 5 prodotti, costano tutti meno di 10€ e le spedizioni sono quasi tutte offerte dai servizi Prime e comunque sempre gratis. Pronto? Eccoli tutti!

Il portachiavi intelligente, per tenere in ordine e sotto controllo tutte le chiavi. Ottieni un blocchetto super compatto, facile da tenere anche in tasca. Lo prendi a 8,49€ appena.

La lampada frontale ce l’ho e per me è una genialata. La uso ogni volta che mi serve avere luce, ma voglio mantenere le mani libere. Praticissima e super luminosa, è molto più di una semplice torcia proprio perché comodissima. La prendi a 7,99€ appena.

Questo bellissimo cacciavite in kit 25 in 1 è per tutti i tuoi lavori di fai da te di precisione. Ben 24 inserti e un manico per montarli e utilizzarli ogni volta che servono. Tutto ben custodito in una praticissima custodia. Lo prendi a 9€ circa appena.

Di questo oggetto ti innamorerai subito. L’endoscopio smart è uno spasso ed è super utile. Lo colleghi al tuo dispositivo (oppure al PC) e tramite apposita applicazione gratuita puoi guardare in profondità tramite la telecamera del dispositivo, dotata di illuminazione integrata. Utile in un sacco di contesti, come ad esempio l’ispezione di un tubo bloccato. Te l’accaparri a 7€ circa appena con spedizioni assolutamente gratuite, seppure non Prime. Sii rapido, di solito quando torna disponibile dura pochissimo.

Per finire, una bellissima chiavetta USB da 64GB, premium nel design e con moschettone integrato. Praticissimo da attaccare anche alle chiavi, così da avere tutti i tuoi file più preziosi sempre con te. Grazie all’uscita USB richiudibile, non c’è da temere rottura accidentale. La porti a casa a 8,99€ appena.

Hai scelto i gadget che ti piacciono di più? Il tuo shopping è senza pensieri su Amazon, grazie a questi 5 gadget a meno di 10€. Ricorda: per gli abbonati ai servizi Prime, le spedizioni sono sempre rapide e gratuite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.