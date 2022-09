Amazon lancia una MAREA di novità hardware e software: eccole tutte

Hardware e software protagonisti degli annunci Amazon di questa sera. Moltissime delle novità arrivano anche in Italia e sono pronte a stupire i più. Nuovi dispositivi intelligenti e nuove funzionalità: ecco tutti i dettagli.

Evento Amazon 2022: tantissime novità

La sostanza è tanta e la cosa migliore è suddividere l’hardware e il software. Quanto ai dispositivi fisici, ecco gli annunci principali:

Nuovo Fire TV Cube

Oltre a tanto hardware, anche un paio di novità software assolutamente non trascurabili. La prima riguarda il celeberrimo smart speaker a forma di “quadro”, con ottimo display da 15″. Naturalmente mi riferisco proprio ad Echo Show 15 (proprio in queste ore in sconto su Amazon), che adesso – oltre a essere un incredibile concentrato di tecnologia – diventa una vera e propria TV. Infatti, grazie all’aggiornamento gratuito in arrivo prossimamente, i dispositivi potranno funzionare come delle Fire TV. Questo significa che, a tutti gli effetti, diventeranno delle smart TV. Basterà cliccare sull’apposito widget dedicato per accedere a un mondo di intrattenimento. Si potrà gestire tutto con la voce, con il Touchscreen oppure abbinando un telecomando compatibile, come questo.

La seconda novità riguarda l’assistente vocale e la gestione della casa smart. Dopo tanta attesa, arriva una comodissima funzionalità chiamate “Timed Action“. Com’è facile intuire, si potrà chiedere all’assistente di compiere delle azioni in un determinato momento. Esempi pratici potrebbero essere: “accendi le luci del giardino fra mezz’ora” oppure “spegni il riscaldamento fra un’ora”. Quante volte hai provato a chiederlo, rimanendo deluso? Il nuovo aggiornamento permetterà finalmente di ottenere ancora di più dalla propria casa intelligente.

Insomma, di novità oggi – da parte di Amazon – ce ne sono state moltissime. Molte di loro, tutte quelle elencate in questo articolo, sono pronte a sbarcare anche in Italia e questo non può che far piacere agli appassionati di tecnologia. Gli altri dispositivi, come la nuova generazione dell’apprezzato Echo Auto (attualmente in sconto e perfetto per rendere smart anche la tuo più vecchie), sicuramente arriveranno sul nostro mercato più avanti.

