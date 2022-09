NUOVO Amazon Echo Dot ufficiale: ora c'è quello che mancava

Amazon ha appena lanciato i nuovi Echo Dot e Dot con orologio. I celeberrimi smart speaker arrivano in una nuova edizione, più completa e con le feature che mancano. Ricchi di novità, sono già disponibili in vendita. Eccoli in dettaglio.

I nuovi Amazon Echo Dot sono ufficiali

Design simile, ma tante novità, a partire dall’audio, che è sensibilmente migliorato. L’altoparlante full-range personalizzato garantisce una qualità migliore in generale: suoni più nitidi e bassi il doppio profondi.

Il modello con orologio è equipaggiato con un nuovo display a tecnologia LED ad alta intensità: le informazioni si leggono in modo più nitido e chiaro. Non più solo l’orario, disponibile al colpo d’occhio: potrai leggere il titolo di una canzone, il nome di un artista, il risultato di un calcolo e non solo.

Entrambi i modelli adesso sono equipaggiati con sensore di temperatura e possono fornire in ogni momento informazioni sulla temperatura ambientale. Inoltre, c’è un accelerometro che permette di utilizzare – per la prima volta – i controlli gestuali. Semplicemente toccando lo smart speaker sarà possibile eseguire determinate azioni, senza utilizzare la voce.

I nuovi Echo Dot (anche nella nuova colorazione Blu Notte) ed Echo Dot con orologio sono disponibili in preordine su Amazon a prezzo decisamente accessibile:

Echo Dot a 59,99€;

Echo Dot con orologio a 69,99€.

Le spedizioni partiranno a ottobre.

NB: se dal link non risulta ancora possibile ordinare il prodotto, pazienta qualche minuto e riprova.

