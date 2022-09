Amazon Fire TV Cube 2022 ufficiale: concentrato di tecnologia assurdo

Amazon ha ufficialmente annunciato uno dei prodotti più attesi dell’anno. Il nuovo Fire TV Cube di terza generazione non è uno smart speaker, non è un semplice sistema di smart TV. Si tratta di un hub completo, pronto a diventare il centro multimediale di riferimento per la tua TV. La nuova edizione è più potente e integra addirittura una porta HDMI per la connessione di periferiche terze come decoder o console. Il supporto al WiFi 6E, al 4K, al Dolby Vision, all’HDR e al Dolby Atmos immersivo completano un prodotto spettacolare.

“Il nuovo Fire TV Cube rappresenta un grande passo avanti per Fire TV: è il lettore multimediale per lo streaming più veloce, potente e versatile che abbiamo mai realizzato” ha dichiarato Eric Saarnio, Vice President, Amazon Devices International. “La potente capacità di elaborazione di Fire TV Cube e il supporto Wi-Fi 6E offrono un’esperienza di streaming incredibilmente fluida, mentre l’ingresso HDMI consente di estendere in modo immediato la semplicità di Fire TV e il controllo vocale Alexa al sistema d’intrattenimento domestico. Con il telecomando vocale Alexa Pro, è possibile ritrovare in modo semplice il telecomando quando è fuori posto e accedere a tutti i contenuti e le app preferite.”

Il nuovo processore octa core a bordo del dispositivo si spinge fino a 2,0 Ghz, permettendo prestazioni più elevate del 20% rispetto alla vecchia versione. Questo si traduce in maggiore fluidità durante l’utilizzo del sistema. Il dispositivo può essere controllato totalmente utilizzando la voce, grazie al supporto avanzato all’assistente Alexa.

Come anticipato, fra le novità più ghiotte c’è la presenza di una porta HDMI alla quale poter collegare direttamente decoder e console. I modelli compatibili di decoder potranno essere controllati direttamente con il telecomando del nuovo Fire TV Cube. Ancora, c’è una porta USB: a lei si potranno collegare webcam compatibili così da poter effettuare videochiamate. Per finire, se la potenza del WiFi 6E non fosse abbastanza, adesso c’è una porta Ethernet che permette il collegamento a Internet tramite cavo.

Fra le novità, ce n’è ancora una assolutamente degna di nota: la Super Resolution Upscaling. Grazie a lei, di potrà godere di una qualità d’immagine senza paragoni. Infatti, i contenuti in HD saranno “trasformati” in 4K apparendo più nitidi e belli da vedere.

Il nuovo Amazon Fire TV Cube di terza generazione è disponibile in preordine da oggi a 159,99€ con spedizioni, veloci e gratuite, a partire dal 27 di ottobre.

