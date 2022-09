Amazon Kindle Scribe con pennino è ufficiale: PAZZESCO

Amazon annuncia ufficialmente Kindle Scribe, la perfetta combinazione fra tablet e lettore di eBook. Un prodotto premium, pensato per la produttività in mobilità. Dotato di display Peaperwhite da 10,2″, con il pennino in dotazione potrai aumentare il livello di produttività. Illuminazione frontale e trattamento antiriflesso: l’ideale per leggere e scrivere in qualsiasi condizione.

Sarà come avere sempre a disposizione un blocco per gli appunti, infinito. Un prodotto tech, che restituisce – mentre si scrive – la sensazione di farlo su un foglio di carta.

Amaozn Kindle Scribe: i dettagli

Leggere e scrivere non è mai stato così tech e reale, nello stesso momento. Leggi i tuoi libri preferiti, ma passa con facilità alla scrittura, al disegno, alla presa di appunti e persino alla revisione di documenti. Tutto sull’ampio display, utilizzando l’apposito pennino in dotazione.

“Kindle Scribe è il miglior Kindle che abbiamo mai realizzato, l’unico in grado di offrire un’esperienza di lettura e scrittura che ricrea quella sulla carta” ha dichiarato Eric Saarnio, Vice President, Amazon Devices International. “Nel progettarlo, ci siamo ispirati ai clienti Kindle che nel corso degli anni hanno aggiunto miliardi di note ed evidenziazioni ai libri. É ideale anche per rivedere e compilare documenti, gestire l’elenco delle cose da fare o scarabocchiare una grande idea. Inoltre, offre tutti i vantaggi di Kindle che i clienti conoscono e amano: milioni di libri su richiesta, caratteri regolabili, funzioni di lettura premium, settimane e settimane di durata della batteria, con il vantaggio di un bellissimo display di grandi dimensioni.”

Elevatissima l’autonomia energetica, che arriva a una settimana. Il pennino invece non ha bisogno di ricarica. Esteticamente molto gradevole, si tratta di un prodotto decisamente premium anche nella costruzione.

Tantissime le possibilità nelle mani degli utenti, letteralmente. Oltre a leggere i propri libri preferiti – tramite le tante possibilità messe a disposizione dal colosso cinese – sarà possibile prendere appunti e fare sottolineature, scrivere un diario, note, appunti e non solo. Tutti i “quaderni” digitali saranno salvati in automatico tramite backup nel cloud, in modo assolutamente gratuito.

Ancora, tramite la funzionalità “Send to Kindle” sarà possibile inviare in tempo reale al Kindle documenti dal PC (o dallo smartphone). Inoltre, dal 2023 sarà possibile inviare direttamente documenti al dispositivo a partire da Microsoft Word.

Amazon Kindle Scribe è disponibile in preordine nel colore Grigio Tungsten a partire da 369,99€ da oggi. Diverse le configurazioni di memoria disponibili, così come le tipologie di penna.

