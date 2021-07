Amazon prevede di lanciare un dispositivo indossabile per bambini sviluppato in collaborazione con Disney. Ad oggi sappiamo che il colosso dell'e-commerce americano produce una serie di prodotti hardware per bambini come una versione Kids del suo tablet Fire, l'Echo Dot Kids Edition e l'Echo Show 5 Kids.

Amazon: cosa sappiamo del nuovo wearable for Kids?

Ora, stando a quanto si apprende, pare che l'azienda abbia in programma di lanciare un wearable in collaborazione con Disney. È stato anche rivelato che la compagnia di Bezos stesse pianificando di lanciare un dispositivo indossabile per minori basato su Alexa l'anno scorso, ma questo non si è mai verificato.

Il nuovo wearable verrà lanciato come Magic Band ed è previsto per l'arrivo entro la fine dell'anno. I dettagli dell'indossabile sono al momento sconosciuti, ma esiste la possibilità che sia simile al braccialetto Magic che la Disney regala agli ospiti nei suoi parchi e hotel.

Nel 2020 si è parlato molto di questo prodotto ma le sue tracce si erano perse diversi mesi or sono. Adesso, Bloomberg ha rivelato che l'indossabile aveva il nome in codice “Seeker” ed era rivolto a bambini di età compresa tra 4 e 12 anni. Una volta lanciato, potrà essere indossato al polso o usato come un portachiavi.

Il dispositivo dovrebbe supportare Alexa, dovrebbe presentare il GPS integrato, fornire accesso a contenuti su misura per i bambini e consentire ai genitori di comunicare e monitorare i propri figli. Con un prezzo di 99 dollari (in Europa ancora non si sa quale possa essere il prezzo di lancio), Amazon offrirebbe anche l'accesso gratuito di 1 anno a FreeTime Unlimited alias Kids+.

Seeker doveva essere lanciato l'anno scorso, ma non è mai stato annunciato. Sfortunatamente, non è noto se il progetto sia stato annullato o posticipato. Sebbene non manchino smartwatch/tracker per bambini da parte di produttori come Xiaomi, Huawei e TCL, non crediamo che Amazon abbia rinunciato a realizzare un dispositivo indossabile del genere. Vi terremo informati.

