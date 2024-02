Amazon, la BOMBA: 160€ per questo potente mini PC con 16GB di RAM

Un mini PC compatto nelle dimensioni, sorprendente nelle prestazioni. Un prodotto di qualità eccezionale, che puoi portare a casa a prezzo piccolissimo da Amazon in questo momento: spunta il coupon in pagina e completa al volo il tuo ordine per averlo a 160€ circa appena con spedizioni super veloci e gratuite, grazie ai servizi Prime. Fai in fretta però: si tratta di una occasione a tempo limitatissimo.

Grazie alla sua memoria RAM DDR4 da 16GB, questo mini PC offre una potenza di elaborazione straordinaria. Sarai in grado di gestire facilmente anche le attività più esigenti, sia che tu stia lavorando su progetti complessi o godendo di sessioni di gaming intense. La velocità e la reattività di questo mini PC ti lasceranno a bocca aperta.

L’unità di archiviazione SSD PCIe 3.0 da 512GB ti offre un ampio spazio per salvare tutti i tuoi file, documenti, foto e video. Potrai dimenticare i tempi di caricamento lunghi e godere di un accesso rapido ai tuoi dati.

Una delle caratteristiche più interessanti del TECLAST N20 è la possibilità di collegare fino a 3 monitor 4K contemporaneamente. Questo ti permette di espandere il tuo spazio di lavoro e di godere di una visione nitida e dettagliata su più schermi. Sia che tu stia lavorando su progetti complessi o semplicemente guardando film in 4K, questa funzionalità ti offrirà un’esperienza visiva mozzafiato.

La connettività è un altro punto di forza di questo computer. Grazie al WiFi 6 e al Bluetooth 5.0, potrai connetterti rapidamente e in modo stabile a Internet e abbinare dispositivi esterni senza problemi. Inoltre, le porte USB 2.0/3.2 e l’Ethernet Gigabit ti offrono tutte le opzioni di connessione di cui hai bisogno.

TECLAST N20 è perfetto per il lavoro in ufficio o per l’uso domestico. Grazie al suo design compatto e alla facilità di installazione, potrai posizionarlo ovunque desideri senza occupare troppo spazio.

Non perdere l’occasione di concludere un affare sensazionale su Amazon: spunta il coupon in pagina e completa al volo il tuo ordine per accaparrarti questo mini PC a 160€ circa appena. Lo ricevi in modo veloce e gratuito, grazie ai servizi Prime. Sii veloce però: si tratta di una occasione a tempo limitatissimo.

