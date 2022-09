Amazon Kids su Alexa è in Italia: novità SPETTACOLARE

Finalmente, Amazon Kids su Alexa è disponibile anche in Italia. L’esperienza d’uso degli smart speaker e display Echo adesso può essere tagliata a misura di bambino. Un’interfaccia semplificata e – soprattutto – super sicura da utilizzare in una fascia d’età che va dai 3 ai 12 anni. Una novità particolarmente attesa, considerando l’enorme diffusione di questi dispositivi all’interno delle nostre case.

Attivando la nuova modalità, gli speaker e i display intelligenti, si arricchiscono di una serie di strumenti pensati appositamente per i più piccoli e non solo. Skill dedicate all’educazione e all’intrattenimento, playlist personalizzate e possibilità di effettuare chiamate e videochiamate solo ai contatti approvati: tutto a portata di voce.

Ancora, a disposizione dei genitori diverse funzionalità dedicate al controllo dei bambini: sono tutti conservati all’interno della “Parent Dashboard”. Ad esempio, è possibile limitare il tempo di utilizzo dei dispositivi, bloccare gli acquisti e anche la riproduzione di tracce musicali con contenuti non adatti ai più piccoli.

Per sperimentare subito la novità, basta che un adulto crei (e approvi) un profilo “bambino” attraverso l’applicazione Alexa. Quest’ultimo può avere abbinato a un profilo vocale (lo speaker riconosce il suono della voce) e Visual ID (la fotocamera di display smart lo riconoscerà e personalizzerà l’esperienza d’uso). Ancora, è possibile decidere dove utilizzare le funzionalità di Alexa Kids: si potrà scegliere se abilitarle su uno o più dispositivi Echo e non solo. Infatti, si potrà decidere di dedicare al bambino uno smart speaker o display – a suo uso esclusivo – oppure fa convivere più profili su un solo prodotto. Massima elasticità.

Gianmaria Visconti, Country Manager di Amazon Alexa Italia, commenta così la novità:

“Dal suo arrivo in Italia nel 2018, sono tantissimi gli utenti che utilizzano Alexa, considerata oggi un vero e proprio membro aggiuntivo della famiglia. Amazon Kids su Alexa si propone come un servizio volto ad arricchire l’esperienza d’uso dei più piccoli e dei loro genitori. La tecnologia infatti, se utilizzata correttamente, può svolgere un ruolo positivo nella vita quotidiana delle famiglie e dei genitori, che desiderano essere sempre più presenti nel percorso di scoperta digitale dei loro figli. Amazon fornisce gli strumenti per aiutarli a farlo.”