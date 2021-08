Per la Amazon Gaming Week di fine estate 2021 vanno in offerta moltissime periferiche, in particolare mouse, tastiere e cuffie di alcuni brand leader del settore, come Logitech, Razer, Corsair e HyperX. Di seguito è disponibile la lista dei prodotto più interessanti, proposti in forte sconto su Amazon per questa settimana.

Offerte Razer – Amazon Gaming Week

Razer propone una selezione di prodotti di fascia media e alta per la Gaming Week, con sconti fino al 47%.

Mouse cablato con sensore ottico da 8500 DPI, cavo Razer SpeedFlex e illuminazione RGB

Tastiera meccanica TKL con switch ottici Razer, cavo USB-C e retroilluminazione RGB

Mouse wireless top di gamma, con 11 tasti programmabili, illuminazione RGB Chroma e base di ricarica

Tastiera meccanica full size con poggiapolsi e illuminazione RGB Chroma

Cuffie con cavo per PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch, disponibili in diverse varianti di colore

Fai click su questo link per accedere a tutte le offerte Razer disponibili in occasione della Gaming Week

Offerte Logitech – Amazon Gaming Week

Le offerte di Logitech per la Gaming Week si concentrano principalmente su mouse e tastiere, con moltissimi modelli di fascia media e alta fino al 57% di sconto.

Mouse wireless con sensore ottico HERO 12K e 6 tasti programmabili, disponibile in 4 colorazioni differenti

Mouse cablato con sensore da 4000 DPI, design ergonomico e 8 pulsanti programmabili

Mouse top di gamma con sensore HERO 12K, progettato per giochi eSport e dedicato ai giocatori professionisti

Cuffie top di gamma con audio DTS 7.1 e driver da 50mm, compatibili con PC, PlayStation, Xbox e Switch

Tastiera meccanica cablata, con switch Tactile Romer-G, design full size e 9 tasti programmabili

Fai click su questo link per accedere a tutte le offerte Logitech disponibili in occasione della Gaming Week

Videogames