Amazon FUORI CONTROLLO: Echo Auto a 26€, sconto 55% per l'auto smart

Un prodotto come questo proprio non c’è. Echo Auto è un dispositivo in grado di rendere smart praticamente qualsiasi automobile, aggiungendo la possibilità di usare l’assistente vocale Alexa, ma anche un ottimo sistema di vivavoce.

Un assurdo concentrato di tecnologia che puoi collegare in Bluetooth oppure tramite banalissimo cavo AUX direttamente all’autoradio. Super semplice da configurare, se è riuscito a rendere intelligente la mia macchina – di quasi 20 anni – non ti resta che affidarti a lui per cambiare anche la tua.

In sconto del 55% sembra un miraggio, eppure è l’anticipo del Prime Day 2022. Approfitta di questa occasione Amazon eccezionale. Completa l’ordine l’ordine adesso per averlo a 26€ circa appena invece di 59,99€. Le spedizioni sono rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Amazon Echo Auto: mai a prezzo così basso

Un prodotto incredibile, che ormai utilizzo da quasi 2 anni con estrema soddisfazione. Appena entro in macchina e la accendo, il device si collega in Bluetooth allo smartphone e da lui prende anche la connessione a Internet.

Semplicemente utilizzando la voce, sfrutto al massimo Alexa: posso mettere della musica, un podcast, il notiziario. Ancora, gestisco la casa intelligente, chiedo informazioni: qualsiasi cosa mi serva. Se arriva una chiamata, posso rispondere senza alcun problema.

Anche se i finestrini sono aperti, lui mi sente perfettamente: ci sono ben 8 microfoni integrati e funzionano anche per resistere un’esperienza di telefonata in vivavoce che è eccellente.

Se decidi di collegare il dispositivo all’auto in Bluetooth, devi verificare la compatibilità con il tuo modello di vettura. Diversamente, optando per il collegamento tramite jack audio da 3,5 mm, la compatibilità è praticamente possibile con qualsiasi macchina e modello di autoradio.

Io l'ho comprato a prezzo pieno, non approfittare dello sconto del 55% su Echo Auto è un vero e proprio peccato.

