Amazon, FOLLIA: smartwatch, auricolari e non solo a meno di 10€

Su Amazon, sfruttando le occasioni nascoste, puoi fare affari che non immagini. Ad esempio, con le chicche che ti mostro oggi puoi spendere meno di 10€ per avere uno smartwatch, un paio di auricolari, uno smartband, una videocamera oppure anche un localizzatore Bluetooth. Certo, non sono prodotti top di gamma, ma comunque si tratta di validi dispositivi da utilizzare ogni giorno. Su tutti, godi di spedizioni assolutamente gratis. Non ci credi? Dai un'occhiata, applica i codici che ti mostro e verifica tu stesso!

Amazon: tecnologia a meno di 10€

Il primo, quello che mi piace di più, è un particolarissimo smartwatch dall'appeal da “super duro”. Pensato per resistere, puoi lasciarlo al polso per tutto il giorno e affidarti a lui per notifiche, salute e sport. Dotato di certificazione IP67 e vetro di protezione resistente ai graffi, non mancano un sacco di funzionalità.

Lo porti a casa a 7€ circa appena: mettilo nel carrello e – prima di completare l'ordine – applica il codice “FXFIIHZP”.

Il secondo prodotto è uno smartband, pensato per chi preferisce avere un assistente da polso leggerissimo. Dotato di display a colori, con supporto al touchscreen, è un ottimo activity tracker perfetto per tenere traccia delle tue performance sportive. Ovviamente, leggi dal polso notifiche, promemoria, chiamate e non solo. Infine, è anche dotato di feature dedicate alla salute.

Portalo a casa a 6€ circa appena: mettilo al polso e – prima di completare l'ordine – applica il codice “7KOU6DHI”.

Il terzo dispositivo è multiuso. Praticissimo, lo colleghi in Bluetooth allo smartphone e poi lo attacchi ad oggetti come le chiavi o altro che temi di perdere. Se ti allontani troppo – o rischi di perderlo – ricevi un avviso sul device. Lo stesso gadget, all'occorrenza, si trasforma in un telecomando per scattare foto a distanza con lo smartphone: l'ideale per un selfie panoramico oppure per una foto di gruppo. Premi il pulsante e il gioiellino scatta a distanza.

Prendilo a 4€ circa appena: mettilo nel carrello e prima di completare l'ordine, applica il codice “KEL5DVGZ”.

Il quarto dispositivo è una micro camera dotata di batteria integrata, che puoi usare come preferisci. Scegli se nasconderla in casa, come valido strumento di sicurezza, oppure se usarlo in giro in diversi contesti. Il sensore è dotato di visione notturna e rilevamento dei movimenti. Non manca nemmeno lo slot per inserire la microSD dove saranno memorizzate le riprese.

Portala a casa a 7€ circa appena: mettilo nel carrello e – prima di completare l'ordine – applica il codice “I4XUGW8B”.

L'ultimo gadget tecnologico a meno di 10€ è questo paio di auricolari TWS con design in ear e supporto ai comandi touch. Il case di ricarica ti permette non solo di proteggere le cuffiette mentre non le usi, ma anche di prolungare l'autonomia energetica.

Puoi averlo a 7€ circa appena: mettilo nel carrello e – prima di completare l'ordine – applica il codice “FIBEWBNX”.

Visto quanta tecnologia puoi portare a casa a meno di 10€ da Amazon? Ricorda: solo applicando gli speciali codici puoi accedere alle promozioni.