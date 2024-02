Amazon Fire TV Stick Lite con telecomando per Alexa a soli 30€

Se hai una vecchia TV in cucina e magari vuoi vederti i programmi dalle app mentre mangi o prepari non serve cambiare televisore. Oggi puoi fare una piccola spesa per risolvere e avere una Smart TV dove ti pare. Vai subito su Amazon dunque e metti nel tuo carrello Amazon Fire TV Stick Lite a soli 30,99 euro.

Come ti dicevo con una spesa irrisoria potrai trasformare qualsiasi schermo in una TV intelligente dove puoi scaricare tutte le app che desideri. E con il telecomando che trovi incluso parli con Alexa.

Amazon Fire TV Stick Lite a prezzo Wow, e la TV diventa Smart

Con questo piccolo e pratico dispositivo porti la tecnologia ovunque tu voglia. Ti basta collegarlo alla porta HDMI della tua TV e attaccare alla pesa l’alimentatore che rovi già incluso. A quel punto sul tuo schermo compariranno tutte le app già installate e tante altre che puoi scaricare gratuitamente.

Potrai guardare film, programmi e serie TV su Netflix, Prime Video, YouTube, Disney+, DAZN, Mediaset Infinity, RaiPlay e NOW ad esempio. Puoi ascoltare la tua musica preferita su Amazon Music, Spotify e tanti altri servizi. Inoltre con il telecomando incluso puoi parlare con Alexa per cambiare le app e navigare sul Web.

Fai alla svelta dato che l’offerta scadrà a momenti. Dunque fiondai su Amazon e acquista il tuo Amazon Fire TV Stick Lite a soli 30,99 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.