Amazon Fire TV Stick: intrigante sconto del 31% da cogliere al volo!

Amazon Fire TV Stick con telecomando a 30,99 euro è un’occasione super rara limitata solo a eventi esclusivi come ad esempio il Prime Day o il Black Friday. Quest’oggi, però, potete approfittare di questa incredibile promozione del giorno di Amazon che porta l’Amazon Fire TV Stick al prezzo, appunto, di 30,99 euro invece dei consueti 44,99 euro. Spedizioni gratuite in tutta Italia e disponibilità immediata.

Amazon Fire TV Stick: promozione unica

Il suo funzionamento è davvero semplice: basta collegare questo gioiello alla TV attraverso l’ingresso HDMI e seguire le brevi e rapide istruzioni. In un attimo, il device sarà connesso in WiFi al router di casa e vi permetterà di aprire un mondo di possibilità. Le principali sono lo streaming audio e video dei vostri contenuti on demand preferiti da Netflix, Disney+, Prime Video e tanti altri servizi di streaming, possibilità di scaricare giochi e applicazioni dallo store di Android e navigazione su Internet illimitata.

Non va assolutamente dimenticato lo spettacolare telecomando in dotazione: non solo ci sono i tasti rapidi per le piattaforme più famose, ma potete anche interagire con Alexa grazie al pulsante dedicato e al microfono integrato. Insomma, il momento di fare l’affare del giorno è adesso perché solo ora l’Amazon Fire TV Stick lo portate a casa a 30,99 euro invece di 44,99 euro con spedizioni gratuite in tutta Italia.