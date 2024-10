Amazon Fiera dei piccoli elettrodomestici: 10 occasioni in sconto subito

Non solo prodotti di grandi marche ma anche grandi occasioni. In casa hai bisogno di piccoli elettrodomestici? Acquista i migliori su Amazon grazie agli sconti in corso questa domenica. Comodi e pratici, servono tutti i giorni e sono facili da conservare o da mettere in cucina così come per il resto della casa.

Con ribassi importanti, la convenienza è di casa quindi non fartela scappare.

Piccoli elettrodomestici, 10 offerte da acquistare su Amazon

Capaci di rendere le grandi sfide quotidiane una passeggiata, i piccoli elettrodomestici sono i prodotti che vengono utilizzati tutti i giorni in casa e di cui non fare a meno. Sono diversi, sono tanti e sono tutti utili in modo diverso. Se sei alla ricerca di qualche sconto importante per completare la tua cucina o la tua casa, non ti perdere le offerte che sono disponibili oggi su Amazon.

In modo particolare trovi:

Cecotec Toast&Taste 800 – design vintage in colore salvia e con due fessure. PREZZO di 37,90€.

LEFANT Robot Aspirapolvere – con potenza da 2200Pa e 6 modalità di pulizia. Adatto sia a più tipi di pavimento che per eliminare capelli e peli di animali, 120 minuti di autonomia. PREZZO di 99,99€.

De’Longhi Tasciugo AriaDry – Deumidificatore modello DEX212SF con design portatile e sistema di filtrazione a 3 stati. PREZZO di 207,99€.

Rowenta RO4871 Compact Power XXL – aspirapolvere a traino senza sacco con 5 accessori inclusi. PREZZO di 89,99€.

Moulinex Optigrill+ XL – Griglia Elettrica con indicatore di cottura e 9 programmi automatici. PREZZO di 149,99€.

BLACK+DECKER BXHB1000E – Frullatore a immersione con potenza 1000W e funzione turbo. PREZZO di 31,99€.

Rowenta Pro Master – Ferro da stiro con funzione vapore e punta ad alta precisione. PREZZO di 84,99€.

Kenwood Chopper CHP61.100WH – tritatutto con sistema a 4 lame in acciaio inox, potenza da 500W e 2 velocità. PREZZO di 28,99€.

Cecotec Cecofry Pixel 2500 – Friggitrice ad Aria dal design mini con cestello da 2,5L. PREZZO di 34,90€.

Moulinex Turbo Cuisine – robot da cucina multifunzione con pentola a vapore integrata, 10 programmi di cottura al suo interno. PREZZO di 99,99€.

Ti ricordo che le spedizioni sono gratuite in tutta Italia con i servizi Prime. Acquista i tuoi piccoli elettrodomestici preferiti direttamente su Amazon.