Amazon ESAGERA: auricolari Bluetooth a soli 16€ con SCONTO FOLLE

Voglio subito dirti che questa promozione che ti sto per segnalare è una di quelle da “clic più veloce”. Sparirà sicuramente in pochissimo tempo quindi devi essere veramente rapido. Dunque vai adesso su Amazon e metti nel tuo carrello questi auricolari Bluetooth a soli 16,79 euro, invece che 69,99 euro. Per avere questo ulteriore sconto applica anche il coupon che vedi pagina.

In questo modo puoi avvalerti di un ribasso incredibile del 70% già applicato più uno sconto del 20% da applicare, per un risparmio totale di ben 53 euro. Inutile dire che a un prezzo del genere durerà un soffio.

Auricolari Bluetooth in sconto pazzesco

Senza girarci troppo intorno, adesso è sicuramente il prezzo che fa luccicare gli occhi. Tuttavia non è solo fumo. Queste cuffiette wireless sono dotate di cancellazione del rumore che ti permette sia di ascoltare la musica che di fare chiamate in qualsiasi ambiente senza disturbi. Sono comodissime e molto leggere.

Godono di un’autonomia eccellente garantita per 6 ore con una singola ricarica e fino a 42 ore grazie alla custodia. Parlando di quest’ultima, è dotata di un pratico display LED sulla parte anteriore che ti permette di vedere la batteria residua di ogni auricolare. La connessione è velocissima e perfettamente stabile. Inoltre sono resistenti all’acqua e quindi li puoi usare per fare sport.

Corri su Amazon perché l’offerta scadrà da un momento all’altro. Quindi prima che ciò accada acquista i tuoi auricolari Bluetooth a soli 16,79 euro, invece che 69,99 euro. Per averli a questo prezzo applica anche il coupon che vedi pagina. Se completi l’ordine adesso li riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.