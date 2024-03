Amazon Eero 6+, bundle da 3 in offerta: risparmi 100€

Il sistema Wi-Fi mesh Amazon eero 6+ è in offerta su Amazon con uno sconto del 30%: oggi lo paghi meno di 230€, risparmiando 100€ sul suo normale prezzo di listino.

Questo pacchetto, composto da tre unità, è progettato per coprire un’area fino a 420 m², garantendo una connessione stabile e veloce per oltre 75 dispositivi contemporaneamente.

L’eero 6+ si distingue per il supporto a velocità Wi-Fi fino a 1 gigabit, combinando prestazioni elevate con un costo contenuto. La compatibilità con Wi-Fi 6 e la maggior larghezza di banda sul canale radio a 160 MHz assicurano una connessione più rapida, soddisfacendo le esigenze di famiglie e professionisti che richiedono connessioni simultanee per lavoro, intrattenimento e videochiamate.

La stabilità della rete è una priorità assoluta per l’eero 6+, che offre connettività affidabile per eliminare interruzioni durante le videochiamate e mantenere sempre attivi e connessi i dispositivi della Casa Intelligente, anche quando si è fuori casa.

Il sistema si basa sulla tecnologia TrueMesh di eero, che instrada il traffico in modo intelligente per minimizzare le interruzioni e coprire eventuali punti morti nella copertura Wi-Fi. Questa tecnologia assicura una rete più performante, adattandosi dinamicamente all’architettura della casa e al numero di dispositivi connessi.

La configurazione del sistema eero 6+ è guidata dall’app eero, che rende l’installazione rapida e semplice, permettendo inoltre di gestire la rete da remoto. Gli aggiornamenti automatici garantiscono che il sistema rimanga sempre protetto e aggiornato con le ultime funzionalità di sicurezza e prestazione.

Un ulteriore valore aggiunto dell’eero 6+ è l’integrazione di un hub per Casa Intelligente, che facilita la connessione dei dispositivi compatibili con Thread e Zigbee direttamente ad Alexa, eliminando la necessità di hub aggiuntivi.

L’Amazon eero 6+ è una soluzione ottimale per chi cerca una rete domestica veloce, affidabile e facile da gestire, con il vantaggio aggiuntivo di funzionalità integrate per la Casa Intelligente. Non farti scappare l’offerta attuale e acquistalo subito ad un prezzo imbattibile!