Amazon Echo Show 8 di terza generazione in grande promozione con le Offerte di Primavera di Amazon

Amazon Echo Show 8, il famoso Smart display del colosso dell’e-commerce, è oggetto di una fantastica promozione delle Offerte di Primavera che lo rende imperdibile per tutti coloro che sono alla ricerca di un dispositivo versatile e incredibilmente Smart con l’assistente virtuale Alexa. Oggi potreste avere la terza generazione subito a casa a soli 144,99 euro invece di 169,99 euro grazie allo sconto del 15% sul prezzo più basso recente.

Amazon Echo Show 8: caratteristiche principali

Ciò che colpisce immediatamente di questa versione è un display luminoso e in alta definizione da 8 pollici che, in aggiunta agli altoparlanti stereo di buona qualità, consente di gestire tutti gli impegni quotidiani, ascoltare le notizie del giorno o la propria musica preferita, guardare un film o la propria serie tv preferita e tanto altro ancora. Potrete effettuare anche videochiamate grazie alla videocamera da 13 MP.

I contenuti di Prime Video, Netflix e di altre piattaforme prendono vita grazie a uno schermo HD e all’audio spaziale avvolgente. Potrete chiedere ad Alexa di riprodurre i contenuti di Amazon Music, Apple Music o Spotify. Potrete anche associare e controllare i dispositivi compatibili con Zigbee, Matter e Thread, senza un hub per Casa Intelligente separato. Gestite le videocamere, le luci e molto altro tramite lo schermo o la vostra voce, oppure attivate delle routine attraverso i movimenti. Supporta anche la connettività via Bluetooth e Wi-Fi. Amazon Photos trasforma la schermata iniziale in una cornice digitale per i vostri ricordi migliori che risalteranno in qualsiasi condizione di luce grazie alla regolazione automatica del colore

Siete ancora qui? Dovreste sbrigarvi ad andare su Amazon e acquistare lo splendido Echo Show 8 di terza generazione al prezzo di soli 144,99 euro. La spedizione rapida e gratuita direttamente a casa vostra è garantita da Amazon Prime e con Cofidis potreste anche pagarlo in comode rate a tasso zero.