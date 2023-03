Amazon Echo 4 a 84€ con lampadina Philips Hue compresa nel prezzo

Rendere la vostra casa più intelligente e colorata non serve spendere troppo e infatti oggi potrete acquistare il bundle con Amazon Echo di 4° generazione e la lampadina intelligente Philips Hue a un prezzo super conveniente. Con 84,99 euro invece di 119,99 euro vi portate a casa entrambi i prodotti e considerate che la lampadina è gratuita perché allo stesso prezzo acquistate unicamente l’Amazon Echo. Il bundle è limitato quindi è meglio sbrigarsi.

Amazon Echo 4 + lampadina Philips Hue: un bundle da non perdere

Amazon Echo di quarta generazione è un altoparlante intelligente che vi permette di controllare la vostra casa con la voce. Grazie all’assistente vocale Alexa, potete chiedere informazioni, ascoltare musica, impostare sveglie e timer, gestire dispositivi smart compatibili e molto altro. Il suo design sferico e il suo anello luminoso vi offrono un’esperienza visiva e sonora unica. Il suo suono è potente e chiaro, grazie ai suoi altoparlanti da 76 mm e al tweeter da 20 mm. Inoltre, è dotato di un sensore di temperatura integrato e di un hub Zigbee per connettere facilmente i tuoi dispositivi smart.

La lampadina, invece, presenta tutte le qualità del LED e dello Smart Home come la possibilità di essere controllata direttamente con la funzionalità Bluetooth dal vostro smarphone attraverso l’App dedicata e il consumo ridotto. Potrete controllare la lampadina con la vostra voce proprio grazie ad Amazon Alexa presente in Amazon Echo 4, e grazie a quest’ultimo potrete accedere alle funzionalità complete del sistema di illuminazione smart Hue. Tra quest’ultime spiccano il controllo fino a 50 luci, il controllo intelligente anche fuori casa, la luce per addormentarsi, per il risveglio e molto altro ancora.

Non perdete quindi questa grande occasione per portarvi a casa l'interessante bundle Amazon Echo di quarta generazione insieme alla lampadina a LED Philips Hue in offerta a soli 84,99 euro approfittando subito dello sconto del 29% applicato sul prezzo di listino finale.

