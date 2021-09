Amazon, BANCARELLA tech ASSURDA: tutto a meno di 5€

La bancarella tech di Amazon questa settimana è assurda. Fai il pieno di prodotti molto interessanti a meno di 5€: scegli il tuo preferito fra quelli che ho selezionato oggi e sii veloce. Solitamente, finiscono molto velocemente.

Amazon: bancarella tech a meno di 5€

Il primo prodotto è un bellissimo mouse wireless, dotato di design super bello. Compatto e facile da trasportare ovunque, lo porti a casa a poco più di 2,50€ con spedizioni di 1€ appena.

Il secondo gadget è un bel paio di auricolari Bluetooth, con supporto da collo e design in ear. Perfetti per lo sport e per tutti i giorni, li prendi a 4,79€ appena con spedizioni di 1€ appena.

A seguire, il terzo dispositivo è un utilissimo caricatore rapido da parete, con 3 ingressi USB. Super compatto e con diversi sistemi di sicurezza, lo porti a casa a poco più di 2€ con spedizioni di 1,90€ appena.

Il quarto prodotto è un anello smart spettacolare. Dotato di chip NFC, puoi configurarlo come vuoi e poi basterà sfiorarlo per compiere diverse azioni. Aprire un sito Web, inviare un biglietto da visita, condividere informazioni e non solo. Con il nostro codice, questo gioiellino lo prendi a circa 4€ con spedizioni gratis: mettilo nel carrello e – prima di pagare – applica il codice “6MU8VKCX”.

L'ultimo gadget irrinunciabile è uno spettacolare cavo tre in uno, arrotolabile. Super compatto quando non serve, in un attimo hai a disposizione un'uscita USB C, Lightning oppure microUSB. Realizzato con materiali di qualità, è super robusto. Portalo a casa a 4€ circa: metti il prodotto nel carrello e – prima di pagare – applica il codice “PJKMKDP8”. Spedizioni gratis.

Visto quanti prodotti tech interessanti puoi trovare alla bancarella di Amazon? Ricorda: tutte le altre migliori offerte le trovi sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net.